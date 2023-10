Elly Schlein, segretaria del Pd, commenta la decisione del Governo, sottolineando la necessità di rispettare il diritto internazionale e umanitario; secondo la segretaria del Pd, il governo ha commesso un errore votando contro la risoluzione per una tregua a Gaza.

Elly Schlein: il pensiero sulla guerra nel Medio Oriente

“Penso che il governo abbia sbagliato a non votare la risoluzione” dell’Assemblea generale dell’Onu “che chiede una tregua umanitaria”; prosegue Schlein: “bene hanno fatto Francia, Spagna e Portogallo a votare a favore. La chiamino pausa umanitaria, tregua umanitaria, basta che fermiamo questa catastrofe umanitaria a Gaza“, “non possiamo continuare ad assistere alla violazione del diritto internazionale o del diritto umanitario” queste le parole di Schlein.

La segretaria del Partito Democratico non è d’accordo con il governo di Netanyahu per le violazioni dei diritti dei palestinesi in Cisgiordania e ritiene che isolare Hamas non sia la soluzione adeguata.

Schlein sulle risorse per la sanità nella legge di Bilancio

Secondo Elly Schlein, il centrodestra non è completamente trasparente riguardo alle risorse per la sanità nella legge di Bilancio. Schlein critica i tagli ai servizi causati dall’insufficiente adeguamento all’inflazione e afferma che l’alternativa al governo Meloni verrà costruita in collaborazione con coloro che lottano per la sanità pubblica, il salario minimo, il diritto alla casa, la giustizia climatica e i diritti civili e sociali. La manifestazione dell’11 novembre unisce questi obiettivi, promuovendo anche la pace e la protezione civile.