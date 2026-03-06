Guerra in Medio Oriente potrebbe fermare le esportazioni energetiche del Golfo e scuotere l’economia globale

Il ministro dell’Energia del Qatar, Saad al‑Kaabi, lancia un avvertimento netto: un conflitto protratto con l’Iran potrebbe paralizzare le forniture energetiche «entro poche settimane». Il rischio non riguarda soltanto i Paesi del Golfo, ma anche le rotte marittime che collegano quei produttori ai mercati di Europa e Asia. Secondo al‑Kaabi, sospensioni di produzione e attacchi agli impianti spiegano la concreta possibilità di blackout nelle consegne e di forti rincari dei prezzi.

Perché il Golfo conta così tanto

La regione concentra quote consistenti delle riserve petrolifere e di gas mondiali, oltre a centri chiave di raffinazione e liquefazione. Dai giacimenti condivisi come South Pars/North Dome ai terminali di Ras Laffan e Ras Tanura, passa una parte rilevante delle esportazioni dirette verso i grandi importatori. Se la tensione si trasformasse in confronto prolungato, l’offerta potrebbe ridursi rapidamente e i prezzi risentirne in tempi molto brevi.

Rotte e infrastrutture sotto pressione

Gran parte delle esportazioni del Golfo transita attraverso lo stretto di Hormuz, un collo di bottiglia strategico che convoglia circa un quinto del flusso energetico globale. Attacchi a petroliere, terminali o interruzioni del traffico marittimo generano strozzature immediate, con effetti a catena sui listini e sulle decisioni di produzione. Anche gli impianti terrestri e i gasdotti — che trasferiscono idrocarburi dai giacimenti ai porti — risultano vulnerabili e la loro integrità è cruciale per la stabilità dei mercati.

Gli attacchi e le sospensioni già registrate

Dopo le operazioni condotte da Stati Uniti e Israele, l’Iran ha risposto con una serie di azioni offensive che, secondo fonti regionali, hanno colpito infrastrutture civili ed energetiche. Tra i siti segnalati figurano Ras Laffan (Qatar), Ras Tanura (Arabia Saudita), vari depositi e terminali negli Emirati e i porti di Duqm e Salalah in Oman. Alcuni episodi hanno provocato incendi e danni materiali tali da costringere più impianti a sospendere temporaneamente l’attività. Le compagnie hanno avviato verifiche tecniche e misure di messa in sicurezza, ma in diversi casi le fermate non sono immediatamente reversibili.

Esempi concreti

– Il Qatar ha ridotto parte della produzione di LNG e di prodotti a valle (urea, polimeri, metanolo) dopo i danni riportati in impianti di Ras Laffan. – A Ras Tanura, in Arabia Saudita, interruzioni sono state causate da detriti di droni intercettati nei pressi del complesso. – In vari siti i gestori hanno temporaneamente chiuso pozzi o campi petroliferi per motivi di sicurezza. Gli operatori affermano che il ritorno alla piena capacità richiederà controlli approfonditi e, in alcuni casi, interventi manutentivi estesi.

Impatto economico e rischio di effetti a catena

Al‑Kaabi mette in guardia: se l’escalation dovesse allungarsi per settimane, le ripercussioni economiche potrebbero diventare sistemiche. Un calo prolungato dell’offerta energetica può rallentare la crescita del PIL globale, aggravare l’inflazione e aumentare i costi per famiglie e imprese. Molte filiere produttive, dipendenti da forniture stabili di energia e materie prime, rischierebbero interruzioni a catena. Osservatori temono anche il riemergere di scenari di stagflazione in economie già vulnerabili.

Forza maggiore e contratti sotto pressione

Alcuni fornitori del Golfo hanno già cominciato a preparare o inviare clausole di forza maggiore per giustificare eventuali mancate consegne. Invocare tale clausola è una risposta pratica alle ostilità che minacciano produzione e trasporto: tuttavia, se adottata su larga scala, ridurrebbe ulteriormente l’offerta disponibile sui mercati internazionali e intensificherebbe le tensioni sui prezzi.

Cosa serve per tornare alla normalità

Anche ipotizzando una cessazione rapida delle ostilità, il ripristino completo degli impianti non sarebbe istantaneo. Test, verifiche e riparazioni possono richiedere settimane o mesi; nel frattempo la volatilità dei mercati rimane elevata. Le dinamiche future dipenderanno molto dall’esito dei canali diplomatici: la capacità della comunità internazionale di avviare mediazioni efficaci condiziona le prospettive di stabilità per i prossimi mesi.

La prospettiva politica

La leadership iraniana dichiara di voler difendere la sovranità nazionale, ma allo stesso tempo ha espresso disponibilità a negoziare per una soluzione duratura nella regione. Diversi attori internazionali stanno cercando vie di mediazione; l’esito di quei contatti potrebbe determinare l’andamento dei flussi energetici e dei prezzi nel prossimo futuro. Se la crisi si protraesse, l’impatto potrebbe estendersi ben oltre la regione: dall’aumento dei prezzi dell’energia ai rallentamenti della crescita economica globale. Nelle prossime settimane sarà cruciale seguire l’evoluzione degli scontri e gli sviluppi diplomatici, che decideranno in che misura questa emergenza resterà limitata o si trasformerà in una crisi più ampia.