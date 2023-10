Guerra in Medio Oriente, razzo sulla città di Taba in Egitto: 6 feriti

Il conflitto in Medio Oriente rischia di allargarsi oltre Gaza: razzo colpisce la città di Taba, in Egitto

Il conflitto tra Israele e Hamas non nasce e si conclude all’interno dello Stato israelita e della Striscia di Gaza. Nei giorni scorsi, come sappiamo, ci sono stati diversi raid in Cisgiordania e anche il Libano è stato interessatodai combattimenti. Nella notte, poi,un razzo ha colpito la città egiziana confinante di Taba, causando il ferimento di 6 persone.

Razzo sull’Egitto, colpita la città di Taba: il colpo

Il canale televisivo ‘AlQahera News‘ è stato il primo a lanciare la notizia nella notte: la città egiziana di Taba è stata colpita da un razzo. Nello specifico, secondo quanto si apprende dalle prime notizie che circolano, sembra che ad essere stata danneggiata sia stata anche la dependance di un ospedale. I danni sono stati ingenti e sei persone sono rimaste ferite.

Razzo sull’Egitto: colpita la città di Taba: il rischio

Il rischio maggiore è che il conflitto si allarghi dalla Striscia di Gaza in tutto il Medio Oriente. L’Egitto, in particolare, è un Paese che da inizio guerra sta lavorando da mediatore tra le due forze in campo e, al momento, è difficile prevedere se il razzo che ha colpito Taba questa notte potrà o meno cambiare gli scenari che avevamo imparato a conoscere.

