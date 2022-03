Lo slogan c'è, "Rifare il pieno all'Europa", quelli che mancano ancora sono gli step precisi ma la Commissione Ue valuta un tetto temporaneo del gas

Come conseguenza diretta della guerra in Ucraina la Commissione Ue valuta un tetto temporaneo del gas ed un portavoce ha annunciato che si stanno studiando soluzioni per le prossime settimane. Ecco le sue parole ad un gruppo di giornalisti: “Per far fronte all’attuale emergenza, la Commissione esaminerà tutte le possibili opzioni per limitare l’effetto contagio dei prezzi del gas sui prezzi dell’elettricità, come limiti di prezzo temporanei”.

L’Ue valuta di imporre un tetto temporaneo del gas

Lo scopo è quello di intervenire secondo due direttrici, una qualitativa drastica ed una temporale veloce, anzi, velocissima a considerare la situazione di paesi come la stessa Italia. Il portavoce ha ricordato che “la Commissione consulterà urgentemente tutti gli attori interessati e proporrà opzioni nelle prossime settimane”. Sembra dunque realizzabile il “piano” dell’Ue per far fonte agli effetti economici e soprattutto energetici della guerra della Russia all’Ucraina, quello che nelle ore scorse era stato battezzato il “RePowerEu”, “Rifare il pieno all’Europa”.

Gli step per “rifare il pieno all’Europa”

Esso dovrà prevedere, per ora solo in ipotesi di studio dato che alcune soluzioni non sono gradite a tutti: tetto al prezzo dell’energia elettrica, acquisti e stoccaggi collettivi, depositi di gas riempiti al 90% entro ottobre. Poi, qui uno dei punti controversi, possibilità di imporre nuove tasse sugli utili delle aziende per redistribuirli ai consumatori e quindi tagliare le bollette. Tutto questo mentre si fa largo anche l’idea, molto più generica per adesso, di creare una sorta di nuovo fondo comunitario “Anti-Russia”.