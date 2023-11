Guerra in Ucraina: la Russia distrugge 16 droni di Kiev

L’area della Crimea rimane ancora la più calda sul fronte russo-ucraino e anche gli ultimi sviluppi della guerra lo confermano. Mosca ha fatto sapere di aver distrutto 16 droni ucraini nelle ultime ore.

Ucraina-Russia: Mosca distrugge 16 droni di Kiev

“È stato sventato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando droni aerei contro siti nel territorio della Federazione Russa” – comunica il ministero della Difesa russo che, però, non ha fornito informazioni su danni o vittime. Tre droni sono stati abbattuti nell’oblast di Volgograd, zona che ospita la base aerea di Marinovka, non lontano dalla base militare che aveva preso fuoco qualche giorno fa.

Ucraina-Russia: la risposta di Mosca

Dall’altra parte, l’amministrazione militare regionale ha fatto sapere che il Cremlino ha bombardato otto comunità nell’oblast di Sumy nelle ultime 24 ore utilizzando missili, mortai e lanciagranate. Si è trattato di 86 esplosioni in totale che hanno interessato le comunità di Krasnopillia, Bilopillia, Myropillia, Khotin, Yunakivka, Velyka Pysarivka, Shalyhyne e Znob-Novhorodske. In questo caso non sono state segnalate vittime o danni alle infrastrutture civili.