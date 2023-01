Guerra in Ucraina, parla Zelensky: "Tregua con la Russia era falsa"

La guerra in Ucraina prosegue ormai da quasi un anno, con alcuni momenti in cui gli attacchi sembrano diminuire, per poi tornare prepotentemente.

Il presidente Volodymyr Zelensky è tornato a parlare di una possibile pace con la Russia, facendo riferimento agli ultimi attacchi di Mosca contro Bakhmut e altre postazioni ucraine.

Nel consueto discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto il punto della situazione su quanto sta accadendo in questi giorni nel suo Paese, quasi allo scadere della “tregua” annunciata da Mosca. “Il mondo è stato ancora una volta in grado di vedere oggi quanto siano false le parole di qualsiasi livello che provengono da Mosca“ – ha iniziato Zelensky, che poi ha proseguito spiegando – “I russi hanno parlato di un presunto cessate il fuoco ma la realtà è che i proiettili russi hanno colpito di nuovo Bakhmut e altre postazioni ucraine.

Solo l’espulsione degli invasori dalla terra ucraina significherà il ripristino della sicurezza e della pace.”

Cosa sta succedendo a Zaporizhzhia

Nel frattempo, nella giornata di ieri, l’agenzia di stampa di Kiev Ukrinform ha annunciato che i russi hanno tolto dalla circolazione la grivna ucraina e costretto circa 3.000 lavoratori della centrale nucleare di Zaporizhzhia a prendere i cosiddetti passaporti russi.