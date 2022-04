Lo scaffale degli orrori di Mosca e i precedenti in cui sarebbero state utilizzate, ecco quali sono le armi chimiche che potrebbe usare la Russia

Nella guerra in Ucraina quali sono le armi chimiche che potrebbe usare la Russia? Il dato base è che pur essendo membro dell’Onu che le ha bandite il paese guidato da Putin ha una lunga tradizione. Qualche esempio random: dal Novichok per avvelenare l’ex spia doppiogiochista Sergej Skripal e sua figlia Julija a Salisbury a quello utilizzaro per il dissidente russo, Alexej Navalny fino al polonio che uccise l’ex agente del Kgb, Alexander Litvinienko a Mosca è tutto un florilegio di veleni, anche in cambito bellico massivo, come il caso della Siria e del gas nervino Sarin il cui utilizzo è stato negato da Vladimir Putin in queste ore a proposito del fallimento dei negoziati con Kiev.

Le armi chimiche che potrebbe usare la Russia

Esiste una Convenzione sulle armi chimiche che proibisce utilizzo, sviluppo, produzione e stoccaggio di armi tossiche che causano la morte o danni permanenti agli esseri umani e animali. Le armi chimiche sono considerate armi di distruzione di massa e 193 Stati membri Onu dissero no al loro utilizzo. Eppure solo poche orea fa da Mariupol erano arrivati terribili rumors sul loro utilizzo. Non è dato sapere se in campi sia sceso il terribile Sarin, il cui utilizzo coinvolse la Russia con la strage nella cittadina di Lataminah, in Siria, nel 2017.

Tre categorie dell’orrore chimico

In griglia horror anche il novichok, un altro agente nervino o sostanze altamente radioattive come il polonio 210. ma la gamma delle armi chimiche belliche è vastissima e terribile ed è suddivisa in tre categorie. Fra i prodotti usati per scopi di ricerca ci sono iprite, lewisite, nervino, ricina. Poi fra quelli uso industriale su piccola scala spiccano il dimetil metilfosfonato ed il tiodiglicole. Infine ci sono prodotti a uso industriale su vasta scala come il fosgene e la cloropicrina.

La Russia li ha tutti in armeria.