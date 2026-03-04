Guerra Iran, Italia ed Europa a rischio terrorismo? La situazione svelata dall’intelligence

Guerra in Iran e terrorismo: le sfide per l’Italia e l'Europa tra instabili...

La guerra in Iran e le crescenti tensioni in Medio Oriente stanno facendo suonare un forte campanello d’allarme per la minaccia terroristica, con effetti che possono riverberarsi anche sull’Italia. Secondo la Relazione annuale dell’intelligence, l’escalation del conflitto alimenta la possibilità che gruppi estremisti sfruttino le crisi internazionali per intensificare propaganda e azioni violente, aumentando così i rischi per la sicurezza interna ed europea.

Minacce ibride, conflitti internazionali e sfide alla sicurezza italiana

Oltre al terrorismo, la relazione evidenzia rischi crescenti legati alle strategie ibride di potenze come Russia e Cina. Mosca continua a sviluppare operazioni che combinano sabotaggi, disinformazione, attacchi informatici e pressione energetica per perseguire i propri obiettivi geopolitici, sfruttando anche l’IA per diffondere narrazioni favorevoli al Cremlino e minare la fiducia nelle istituzioni europee e nella NATO. Il documento sottolinea che “nel 2026, la Federazione russa rappresenterà la principale minaccia per il continente europeo”. Parallelamente, Pechino impiega strumenti economici, diplomatici e informativi per consolidare la propria influenza globale e per esercitare pressioni mirate su altri Stati.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, la relazione segnala che il conflitto è entrato nel quarto anno senza un esito decisivo, con perdite elevate e uso massiccio di droni kamikaze da parte russa. Nonostante le sanzioni occidentali, la Russia mantiene risorse sufficienti per sostenere lo sforzo bellico.

Tra le nuove preoccupazioni emergono anche i sistemi d’arma autonomi, capaci di selezionare obiettivi e aprire il fuoco senza intervento umano, rappresentando “una delle fratture etiche e legali più profonde aperte dalla tecnologia contemporanea”. Sul fronte migratorio, il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo dovrebbe ridurre i flussi irregolari del 4-5% se applicato armonicamente, ma crisi geopolitiche inattese potrebbero farli aumentare del 10-15%.

Guerra Iran, Italia ed Europa a rischio terrorismo? La situazione svelata dall’intelligence

Come riportato da Sky Tg24, secondo la Relazione annuale dell’intelligence, la situazione in Medio Oriente rimane una fonte crescente di preoccupazione internazionale. La relazione sottolinea che “un ampliamento del conflitto mediorientale, soprattutto verso l’Iran, potrebbe accentuare, nel prossimo futuro, i rischi di propagazione del rischio terroristico anche in Europa”. Gli esperti avvertono che, in caso di escalation, il rischio di attentati contro obiettivi israeliani o statunitensi potrebbe crescere anche in Italia, mentre la propaganda jihadista potrebbe strumentalizzare eventuali tensioni con Teheran, invocando un “jihad globale” contro il “comune nemico occidentale”. La relazione evidenzia inoltre come i principali gruppi terroristici stiano perfezionando la capacità di capitalizzare le crisi internazionali, aumentando l’impatto delle proprie campagne propagandistiche e sfruttando l’interconnessione tra diversi teatri di conflitto.

L’analisi segnala anche che le organizzazioni come Hamas continuano a rappresentare una minaccia concreta in Europa, sia attraverso la circolazione di armi sia mediante possibili progetti ostili verso obiettivi israeliani ed ebraici. La relazione osserva che “l’antisemitismo assume un rilievo sempre più internazionale, oltre che trasversale a diverse ideologie estremiste”.

Cresce anche l’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per scopi terroristici: chatbot e strumenti IA vengono impiegati per diffondere istruzioni per la costruzione di ordigni, generare propaganda e pianificare attacchi. La relazione sottolinea un fenomeno preoccupante: il coinvolgimento crescente di minorenni nei processi di radicalizzazione, spesso alimentato dalla fascinazione per la violenza online piuttosto che da un’adesione ideologica strutturata. Come si legge nel documento, i giovani radicalizzati possono arrivare a comportamenti aggressivi “dopo interazioni esclusivamente virtuali”, con un ruolo centrale giocato dai social network e dalla ricerca di appartenenza e gratificazione emotiva.

Infine, l’Italia resta esposta a minacce interne, con l’anarco-insurrezionalismo e i movimenti antagonisti che sfruttano le tensioni internazionali, come il conflitto a Gaza, per veicolare propaganda radicale e alimentare forme di dissenso contro lo Stato e la tecnologia.