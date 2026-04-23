Le condizioni della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei restano al centro dell’attenzione internazionale: gravemente ferito dopo un bombardamento, è sottoposto a diversi interventi chirurgici ma viene descritto come mentalmente lucido e attivo. Le sue condizioni fisiche, tuttavia, sono serie e continuano a incidere anche sugli equilibri politici interni dell’Iran nella guerra in corso.

Aggiornamenti sulla sicurezza in Israele e scenario regionale

Sul fronte mediorientale si registra anche un’intensa attività sul versante israeliano. Una riunione ristretta del gabinetto di sicurezza di Israele è stata convocata per le 20 locali (le 19 in Italia), secondo quanto riportato da Channel 12. In precedenza, il sito Ynet News aveva riferito che il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe previsto una consultazione telefonica con ministri e alti vertici della difesa.

L’incontro ha come obiettivo l’analisi degli sviluppi più recenti in Libano e Iran, in un contesto regionale in rapida evoluzione e caratterizzato da crescenti tensioni strategiche.

Guerra Iran, NYT svela la verità sulle condizioni di Khamenei: “Gravemente ferito, ma..”

Secondo quanto riportato dal New York Times sulla base di fonti riservate, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei risulterebbe gravemente ferita ma “mentalmente lucido e attivo“.

Il leader sarebbe stato sottoposto a tre interventi chirurgici alla gamba in seguito a un bombardamento che avrebbe causato la morte del padre Ali e di parte della sua famiglia. Attualmente, Khamenei sarebbe in attesa dell’applicazione di una protesi. Inoltre, avrebbe subito anche un’operazione a una mano, dalla quale starebbe progressivamente recuperando la funzionalità. Le condizioni più delicate riguarderebbero però il volto: “le ustioni riportate su labbra e viso sarebbero così severe da compromettere la capacità di parlare”. Come riferito da funzionari citati dal quotidiano, “Le gravi ustioni riportate rendono difficoltosa l’espressione verbale e richiederanno complessi interventi di chirurgia plastica ricostruttiva“. Nonostante il quadro clinico complesso, Khamenei continuerebbe a mantenere un forte controllo sull’apparato politico iraniano, incidendo direttamente sulle scelte strategiche della Repubblica Islamica.

Sul piano diplomatico, la sua influenza avrebbe contribuito a irrigidire la linea del Paese, congelando i rapporti con l’Occidente. Fonti di Iran International parlano infatti di tensioni tra la presidenza di Masoud Pezeshkian e l’entourage della Guida suprema. Un ordine diretto proveniente dal suo ufficio avrebbe fatto saltare la partenza di una delegazione diretta a Islamabad, dove erano previsti colloqui sul programma nucleare con gli Stati Uniti. Il gesto sarebbe stato descritto come un “veto categorico” che non solo ha bloccato i negoziati, ma avrebbe anche “rimproverato” i funzionari per precedenti aperture diplomatiche. Alla fine, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dovuto prendere atto della situazione, riconoscendo che “ogni spiraglio di progresso è, al momento, definitivamente sbarrato“.