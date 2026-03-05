La guerra in Iran e la crisi che sta coinvolgendo l’interno Medio Oriente rischia anche di far salire i prezzi di carburante, bollette e mutui. I dettagli.

Guerra in Iran: rischio rincari su carburante e bollette

La crisi in Medio Oriente causata dalla guerra appena cominciata in Iran rischia di avere serie conseguenze anche per i portafogli degli italiani, col serio rischio di forti rincari. A lanciare l’allarme il Codacons. In primis c’è la questione carburante, col prezzo del petrolio che sta salendo e che potrebbe presto portare a aumenti significativi alla pompa. Ma attenzione, perché il rialzo del costo del petrolio potrebbe ripercuotersi anche su viaggi in aereo, con le compagnie che potrebbero innalzare i prezzi. Se i prezzi dell’energia continueranno a salire, c’è il rischio anche di trovarsi un aumento sulle bollette di luce e gas.

Guerra in Iran: rischio rincari sui mutui

La guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente potrebbe avere delle conseguenze anche sui mutui. In caso infatti di una risalita dell’inflazione, la Banca Centrale Europea, come già accaduto in passato, potrebbe optare per un aumento dei tassi, con dunque rate più pesanti per coloro che hanno acceso un finanziamento.

Per capire meglio e fare un quadro generale, il Codacons ha posto un esempio pratico: se la crisi in MO dovesse impattare sul tasso di inflazione del + 1%, una famiglia con due figli spenderebbe (a parità di consumi) circa 457 euro in più, che sommata all’inflazione già stimata dall’Istat per il 2026, pari all’1,1%, arriverebbe a circa 956 euro annui.