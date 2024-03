Attraverso una dichiarazione diffusa durante la notte, Joe Biden ha espresso il suo sostegno ai palestinesi. Intanto, Guterres fa un appello per far tacere le armi a Gaza per onorare il Ramadan.

Guerra Israele-Hamas, le parole di Biden

“Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per interrompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà in cima ai pensieri di molti. È in cima ai mie pensieri” così il presidente Usa Joe Biden in una dichiarazione diffusa nella notte dalla Casa Bianca per l’inizio del Ramadan. “Il mese sacro è un momento di riflessione e rinnovamento. Quest’anno arriva in un momento di immenso dolore. La guerra a Gaza ha inflitto terribili sofferenze al popolo palestinese. Sono stati uccisi più di 30.000 palestinesi, la maggior parte dei quali civili, tra cui migliaia di bambini“.

Guterres: “Stop alle armi per onorare lo spirito del Ramadan”

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres fa un appello per far tacere le armi a Gaza, per onorare lo spirito del Ramadan: “Oggi segna l’inizio del mese sacro del Ramadan, un periodo in cui i musulmani del mondo intero celebrano e propagano i valori della pace, della riconciliazione e della solidarietà. Ma malgrado l’inizio del Ramadan, le morti, i bombardamenti e la carneficina proseguono a Gaza“, ha dichiarato Guterres che ha poi invocato al contempo la liberazione degli ostaggi.

