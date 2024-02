Dopo settimane di tira e molla, queste potrebbero essere ore decisive per arrivare finalmente al cessate il fuoco a Gaza. La tregua di 6 settimane sembra essere più vicina e la giornata di oggi, in questo senso, sarà importantissima perché i colloqui tra i mediatori stanno proseguendo senza sosta e sembrano poter raggiungere presto un punto di svolta.

Tregua Israele-Hamas: si va verso il cessate il fuoco a Gaza

Il cessate il fuoco per un periodo di tempo di 6 settimane potrebbe presto essere realtà nella Striscia di Gaza. Dopo mesi di dure battaglie e raid sanguinosi, grazie al lavoro dei Paesi mediatori, si potrebbe arrivare a deporre le armi per più di 40 giorni. La giornata di oggi sarà forse decisiva in questo senso, proprio perché ci si attende che dal Cairo arrivino aggiornamenti importanti sulla fase in cui i prigionieri e gli ostaggi dovrebbero venire rilasciati. Oltre allo stop delle operazioni militari e al rilascio degli ostaggi, con il cessate il fuoco di 6 settimane, verrà permesso l’ingresso a Gaza di medicinali, cibo e acqua.

Tregua Israele-Hamas: i viaggi dei mediatori

“Il quadro diventerà più chiaro entro le prossime 24 ore” – racconta una fonte di Hamas alla Cnn – “C’è una determinazione chiara e forte tra i mediatori per raggiungere un’intesa sul cessate il fuoco e avviare un processo di scambio per liberare i prigionieri da entrambe le parti e portare cibo, rifornimenti, forniture mediche e benzina”. Le parti, va sottolineato, non sono ancora arrivate ai dettagli, ma si stanno avvicinando sempre di più e il viaggio del Mossad al Cairo lo dimostra, così come l’arrivo a Doha del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian.