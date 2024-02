Guerra in Medioriente, vertice Egitto-Usa-Qatar-Israele: "Progressi per una t...

In queste ore, è in corso Al Cairo una riunione tra Egitto, Stati Uniti, Qatar e Israele per parlare di un possibile cessate il fuoco a Gaza. Mentre i paesi arabi puntano alla fine della guerra, l’obiettivo dell’Israele è di limitarsi a sei settimane.

Guerra in Medioriente: vertice in corso

Egitto, Stati Uniti, Qatar e Israele si sono riuniti per discutere di un cessate il fuoco: l’Israele punta ad una tregua di sei settimane, mentre gli altri puntano alla fine definitiva del conflitto. Presenti anche il capo della Cia William Burns, quello del Mossad David Barnea, il capo dello Shin Bet Ronen Bar e il maggiore generale Nitzan Alon e il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

“Sono stati fatti progressi per un cessate il fuoco temporaneo”

“Alcune fonti egiziane di alto livello vicine al dossier hanno rivelato al media locale al Qahera che i negoziati stanno facendo progressi, ma che il Cairo sarebbe pronto a far fronte a qualunque scenario dovesse delinearsi“. Il Time of Israel ha inoltre riferito: “Israele e Hamas avrebbero fatto progressi per un cessate il fuoco di sei settimane e per la liberazione degli ostaggi a Gaza“. Secondo un esponente egiziano, infatti, i mediatori hanno raggiunto un progetto relativamente significativo e si starebbero focalizzando sulla stesura di una bozza finale.

