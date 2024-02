Il Senato degli Stati Uniti ha recentemente votato a favore di un disegno di legge di finanziamento di 95 miliardi di dollari, destinati principalmente all’Ucraina, Israele e Taiwan.

Senato USA: approvati 60 miliardi a Kiev

Il pacchetto di aiuti includeva 60 miliardi di dollari per l’Ucraina, tuttavia, la Camera dei Rappresentanti, controllata dai Repubblicani, ha indicato l’intenzione di respingere il disegno di legge, in linea con la posizione del loro leader e ex presidente Donald Trump.

Il presidente ucraino, Volodymr Zelensky, ha espresso la sua gratitudine al Senato americano per il sostegno finanziario, sottolineando l’importanza di tali fondi nella lotta per la libertà, la democrazia e i valori condivisi. La guerra in Ucraina ha raggiunto il giorno 720, e nonostante l’approvazione al Senato, il destino del finanziamento ora pende dalla decisione della Camera.

Senato USA, approvato pacchetto aiuti: ora passa alla Camera

Infine, la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump sulla NATO, sottolineando la necessità di un impegno continuo per la difesa e il rafforzamento del messaggio di solidarietà tra i membri dell’Alleanza.