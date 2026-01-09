La guerra in Ucraina si intensifica con un nuovo massiccio attacco russo che ha colpito Kiev e Leopoli, provocando morti, feriti e gravi danni alle infrastrutture. Mentre la popolazione affronta l’emergenza, proseguono i negoziati internazionali sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina.
Una nuova ondata di bombardamenti russi ha colpito l’Ucraina, con esplosioni avvertite sia a Kiev sia a Leopoli.
La notte del 9 gennaio è stata segnata da un massiccio attacco aereo, scattato dopo l’allerta per droni già dall’8 gennaio.
Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che “un drone si è schiantato nel cortile di un edificio residenziale nel quartiere di Darnytskyi”, mentre a Dnipro un incendio ha interessato un edificio non residenziale a causa della caduta di detriti. A Leopoli, il sindaco Andriy Sadovyi e il capo dell’amministrazione regionale Maksym Kozytsky hanno confermato il colpo su un’infrastruttura critica e stanno valutando eventuali danni legati al presunto utilizzo del nuovo missile balistico russo Oreshnik. L’aeronautica ucraina ha intercettato missili balistici ipersonici diretti su Leopoli, con velocità fino a 13.000 km/h, suscitando timori legati all’impiego del sistema Oreshnik.
Parallelamente agli attacchi, i negoziati internazionali procedono. Secondo Axios, Witkoff e Kushner hanno incontrato il negoziatore Dmitriev a Parigi dopo due giorni di colloqui tra Stati Uniti, Ucraina ed Europa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il “documento bilaterale” sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina è “sostanzialmente pronto per essere finalizzato al più alto livello con il presidente Usa”, citando un rapporto ricevuto da Umerov sui risultati della missione francese.
Guerra Ucraina, nuovo massiccio attacco russo: colpite Kiev e Leopoli, morti e feriti
Ieri sera, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva lanciato un avvertimento alla popolazione riguardo a un possibile nuovo attacco russo massiccio durante la notte:
“Ci sono informazioni secondo cui questa notte potrebbe verificarsi un nuovo massiccio attacco russo. È molto importante prestare attenzione agli allarmi aerei oggi, domani e sempre, e scendere nei rifugi. I russi restano coerenti nel loro comportamento: cercano di approfittare delle condizioni meteorologiche”.
Gli attacchi hanno avuto effetti tragici sulla popolazione. A Kryvyi Rih, una donna di 77 anni è deceduta e 23 persone sono rimaste ferite, tra cui sei bambini. Il bombardamento ha danneggiato 29 condomini, 21 automobili e un edificio amministrativo. A Kiev, almeno quattro persone hanno perso la vita e altre 19 sono rimaste ferite, compresi paramedici che prestavano soccorso nel distretto di Darnytskyi.
