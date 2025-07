La guerra tra Russia e Ucraina continua senza sosta, alimentando un clima di paura sempre più intenso. Nella notte, Kiev è stata colpita da un attacco con droni, che ha danneggiato un edificio residenziale causando morti e feriti. Le autorità stanno ancora valutando l’entità dei danni e il numero delle vittime, mentre la comunità internazionale segue con preoccupazione gli sviluppi della situazione.

Chasiv Yar sotto il controllo russo: una nuova avanzata nell’Est dell’Ucraina

Le forze armate russe hanno annunciato di aver preso il controllo di Chasiv Yar, una città strategica situata nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale. Considerata una delle principali roccaforti difensive dell’esercito ucraino sul fronte orientale, Chasiv Yar era da mesi teatro di intensi scontri e bombardamenti. Secondo una comunicazione ufficiale diffusa dal Ministero della Difesa russo, la città sarebbe ora “liberata” e sotto il pieno controllo delle truppe di Mosca.

Guerra in Ucraina, raid notturno su Kiev: colpito edificio residenziale, morti e feriti

L’attacco ha colpito direttamente un edificio residenziale, causando gravi danni e numerose vittime tra la popolazione civile. Secondo quanto comunicato dal capo dell’amministrazione militare di Kiev, Timur Tkachenko, tramite Telegram e riportato da Ukrainska Pravda, l’attacco russo con droni avvenuto nella notte ha provocato la morte di sei persone, tra cui un bambino di sei anni. Quattro vittime sono state registrate nel distretto di Svyatoshynskyi, mentre due nel quartiere di Solomyanskyi. Oltre ai decessi, i feriti accertati sarebbero almeno 52.

Guerra in Ucraina, raid notturno su Kiev: reazioni dopo l’attacco

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato l’attacco:

“Kiev. Attacco missilistico. Direttamente su un edificio residenziale. Persone sotto le macerie. Tutti i servizi sono sul posto. Terroristi russi“.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha rivolto un appello agli Stati Uniti affinché intensifichino la pressione su Mosca, evidenziando come il presidente russo Vladimir Putin non tenga conto dei tentativi diplomatici di fermare la guerra e continui a perseguitare una strategia distruttiva. L’attacco di Kiev si inserisce in un contesto di crescenti tensioni internazionali, con nuove polemiche tra Italia e Russia e avanzate militari russe nell’Ucraina orientale.