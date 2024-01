Sono passati ben 693 giorni dall’inizio della guerra tra Russia ed Ucraina che non sembra ancora in procinto di spegnersi. Proprio a tal proposito la Nato ha voluto sottolineare il suo impegno nel supporto all’Ucraina dichiarando che questo conflitto ha una grande importanza per il futuro del mondo intero.

Guerra Ucraina Russia: il supporto della Nato

La guerra che vede scontrarsi l’Ucraina contro la Russia continua ed è ancora difficile vedere la fine dei combattimenti. Il conflitto va avanti ormai da 693 giorni ma questo lasso di tempo non sembra aver diminuito il supporto che la Nato ha intenzione di dare al paese guidato da Zelensky. Durante una recente riunione con i capi di Stato Maggiore alleati Rob Bauer, il presidente del Comitato militare della Nato, ha dichiarato che questa guerra determinerà il destino del mondo intero.

Proprio per l’importanza che tale conflitto ricopre, Bauer ha poi aggiunto che la Nato continuerà a sostenere l’Ucraina, parole che ovviamente hanno subito portato ad una risposta da parte della Russia, con l’ex presidente Dmitry Medvedev che ha ribadito come i territori dell’Ucraina siano parte della Russia e che l’indipendenza della prima non potrà far altro che provocare altri conflitti, sottolineando che quello attuale, prima o poi, avrà una sua conclusione.

Anche l’Unione Europea ha ribadito il suo supporto, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha infatti parlato di dare vita ad un finanziamento stabile per Kiev della durata di quattro anni e si è detta fiduciosa di una soluzione da concordare con tutti i 27 stati dell’unione.

Intanto il conflitto continua

Nel frattempo, nella notte le forze Ucraine hanno abbattuto altri droni provenienti dalla Russia, stando alle indiscrezioni disponibili ne sarebbero stati distrutti una ventina, con l’obiettivo di attaccare Odessa. Situazione diversa per quanto riguarda Kharkiv, la regione è stata recentemente bombardata dalla Russia causando diciassette feriti, il sindaco della città ha denunciato che l’attacco ha colpito una zona residenziale dove non sono presenti infrastrutture militari.