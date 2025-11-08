Situazione difficile in Ucraina, con la Russia che sta preparando l’assedio finale per la conquista di Pokrovsk, città decisiva per il Donetsk e per gli equilibri della guerra. Tutta la preoccupazione di Volodymyr Zelensky.

Guerra in Ucraina: la Russia prepara l’assedio finale a Pokrovsk

La battaglia di Pokrovsk può rappresentare una svolta decisiva per la guerra tra Russia e Ucraina.

La conquista della città da parte dei russi sarebbe infatti decisiva per il Donetsk e appunto per gli equilibri del conflitto. La Russia sta infatti producendo il massimo sforzo e sta preparando l’assedio finale per la conquista della città. Pokrovsk è infatti la città chiave per controllare vie di trasporto e di rifornimento. Ecco le preoccupanti parole del leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina, battaglia per Pokrovsk, la Russia prepara l’assedio finale: la preoccupazione di Zelensky

C’è forte preoccupazione in Ucraina per la battaglia di Pokrovsk, città decisiva per il Donetsk. La Russia, come detto, sta preparando l’assedio finale che potrebbe essere decisivo anche per le sorti del conflitto. Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky non nasconde la sua preoccupazione, le sue parole: “la situazione è difficile. L’obiettivo numero uno per il nemico è occupare Pokrovks il più rapidamente possibile. Questo obiettivo rimane. E’ evidente dal numero di attacchi: ci sono stati 220 assalti a Pokrosvk in tre giorni. Nella città stessa, all’interno, si trovano 314 ‘russi’.”