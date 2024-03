Guerra in Ucraina, i servizi segreti russi rivelano: Francia invierà truppe a Kiev

In passato il presidente francese Emmanuel Macron non aveva escluso la possibilità di inviare truppe occidentali a supporto dell’Ucraina. Anche se alla fine queste dichiarazioni non si sono trasformate in realtà, sembra che i servizi segreti russi non la pensino allo stesso modo, perché hanno recentemente rivelato che Parigi sia intenzionata ad inviare delle truppe a Kiev.

Un contingente di 2000 uomini

I servizi segreti russi ne sono certi, il presidente Emmanuel Macron ha intenzione di inviare un contingente di 2000 uomini a Kiev. Questa è l’unica informazione che è stata condivisa con i media e non sembrano esserci molti altri dettagli in merito alla questione. A dare la notizia è stato il capo degli 007 russi, Sergei Naryshkin.

Tale accusa è stata prontamente smentita dal ministero della Difesa francese, che ha parlato di bufale il cui scopo non è altro che provocare con metodi irresponsabili. L’informazione dei servizi segreti russi sarebbe quindi una fake news per Parigi.

La guerra continua

Nel frattempo in Ucraina la guerra va avanti e sembra che le forze russe abbiano conquistato un altro centro abitatonel Donbass ucraino, quello di Orlivka. Il ministero della Difesa russo ha inoltre reso noto che, durante la notte, sono stati abbattuti quattro droni ucraini che volavano sulla regione di Saratov e un altro sulla regione di Belgorod.