Il vertice tra Zelensky e Giorgia Meloni a Roma segna un momento chiave nella diplomazia europea sulla guerra in Ucraina, con il presidente ucraino alla ricerca di sostegno politico e militare per promuovere una pace duratura e la premier italiana impegnata a rafforzare il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale.

Tour diplomatico europeo: Zelensky tra leader e critiche internazionali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proseguito il suo intenso giro diplomatico in Europa, in un momento in cui le critiche internazionali, in particolare quelle del presidente statunitense Donald Trump, mettono sotto pressione il suo approccio ai negoziati di pace. Ieri, dopo una serie di vertici a Londra con Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz e a Bruxelles con i vertici Ue e il segretario generale della Nato Mark Rutte, Zelensky è arrivato in Italia.

Intercettato da Repubblica e Messaggero prima del suo incontro a Palazzo Chigi, il leader ucraino ha dichiarato di “fidarsi di Meloni” nella trattativa per la pace, rispondendo così alle accuse di Trump secondo cui starebbe “usando la guerra per non indire le elezioni”. “Sono sempre pronto alle elezioni”, ha aggiunto Zelensky, sottolineando la volontà di rispettare i processi democratici del suo Paese.

Guerra, Zelensky e il sorprendente annuncio dopo l’incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

La mattinata di Zelensky a Roma è stata dedicata a un colloquio riservato con Papa Leone XIV a Castel Gandolfo. L’incontro, durato circa trenta minuti, si è concentrato sulla situazione bellica e sulla necessità di un dialogo costante per favorire una “pace giusta e duratura”, come riportato dalla Santa Sede. Particolare attenzione è stata riservata ai prigionieri di guerra e al ritorno dei bambini ucraini alle loro famiglie. Al termine del colloquio, Zelensky ha invitato il Pontefice a visitare l’Ucraina: “Questo sarà un forte segnale di sostegno per il nostro popolo”, ha scritto su Telegram, ringraziando il Vaticano per l’assistenza umanitaria e per il supporto diplomatico.

Nel pomeriggio, il presidente ucraino ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni a Palazzo Chigi per circa un’ora e mezza. “Abbiamo avuto un colloquio eccellente e molto approfondito su tutti gli aspetti della situazione diplomatica. Apprezziamo il ruolo attivo dell’Italia nel generare idee concrete e definire misure per avvicinare la pace”, ha dichiarato Zelensky su X.

Durante l’incontro sono stati discussi sia gli sforzi negoziali coordinati con altri partner europei sia i pacchetti di assistenza energetica e militare, fondamentali per sostenere le famiglie ucraine nelle zone colpite dai bombardamenti. Il presidente ha inoltre annunciato la revisione del piano di pace da 28 a 20 punti, eliminando quelli considerati “anti-ucraini”, pronto a condividerlo con gli Stati Uniti per favorire un percorso diplomatico condiviso: “Dobbiamo proteggere le vite. Grazie, Italia!”, ha concluso.