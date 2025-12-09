Zelensky a Roma: dialogo con Papa Leone XIV e la premier Meloni per consolidare sostegno e prospettive di pace in Ucraina.

La guerra in Ucraina resta al centro dell’attenzione internazionale, con il presidente Volodymyr Zelensky impegnato a rafforzare il sostegno europeo e a consolidare le alleanze diplomatiche. Tra vertici a Bruxelles e incontri a Roma, Kiev cerca di garantire sicurezza, finanziamenti e unità tra partner per avanzare verso una pace duratura.

Zelensky rafforza i legami con l’Europa tra diplomazia e pressioni internazionali

Dopo le critiche di Donald Trump, che ha definito “deludente” l’approccio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai negoziati di pace, il leader di Kiev ha intensificato i contatti con i vertici europei.

Ieri a Bruxelles, Zelensky è stato ricevuto dal segretario generale della NATO, Mark Rutte, dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Quest’ultima ha ribadito che “l’obiettivo è un’Ucraina forte, sul campo di battaglia e al tavolo dei negoziati”, sottolineando che “la sovranità dell’Ucraina deve essere rispettata e la sua sicurezza garantita, a lungo termine, come prima linea di difesa per la nostra Unione”.

L’incontro ha confermato l’impegno dell’UE a sostenere Kiev sia politicamente sia militarmente, con proposte di finanziamento già pronte e sul tavolo. La diplomazia europea resta quindi ferma nell’intento di mantenere l’unità tra gli Stati membri e con i partner internazionali, anche mentre i colloqui di pace proseguono.

Volodymir Zelensky a Roma: colloqui con Papa Leone XIV e premier Giorgia Meloni

Oggi a Roma, Zelensky continuerà il suo percorso diplomatico con due incontri simbolici e strategici. La mattina, alle 9:30, sarà a Castel Gandolfo per un faccia a faccia con Papa Leone XIV a Villa Barberini, un dialogo che già a luglio aveva evidenziato l’urgenza di una “pace giusta e duratura” e la disponibilità del Vaticano a contribuire ai negoziati.

Nel pomeriggio, intorno alle 15, il presidente ucraino sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, dove si discuterà anche di forniture urgenti per le infrastrutture energetiche e di ulteriori misure di sostegno.

Zelensky ha commentato su X: “Stiamo preparando sforzi congiunti in Europa per far funzionare la diplomazia” e ha ringraziato l’Italia per il sostegno concreto, ribadendo la necessità di unità tra Europa, Ucraina e Stati Uniti per garantire la sicurezza e la pace. L’agenda romana si inserisce in un più ampio tour diplomatico che ha già visto il presidente ucraino incontrare leader europei a Londra e Bruxelles, rafforzando le alleanze strategiche e la convergenza sulle garanzie di sicurezza e sulla ricostruzione post-bellica.