Il presidente Zelensky, con il sostegno degli USA e l’UE, guida i negoziati per una pace duratura in Ucraina, affrontando questioni chiave come sicurezza, territori e cooperazione internazionale.
Dialogo per una pace tra Russia e Ucraina: il vertice a Londra
Parallelamente, il dialogo di Zelensky con il presidente francese Emmanuel Macron ha riaffermato il ruolo cruciale dell’Unione Europea nel sostegno a Kiev.
Macron ha evidenziato che “gli europei saranno necessariamente un pilastro fondamentale della soluzione giusta e duratura che stiamo costruendo collettivamente” e ha ribadito la solidarietà della Francia in seguito agli ultimi attacchi russi. Il presidente francese ha inoltre ricordato i suoi recenti colloqui internazionali, inclusi quelli in Cina, come contributi determinanti per individuare punti chiave di de-escalation e sicurezza condivisa.
Domani a Londra il premier britannico Keir Starmer incontrerà Zelensky insieme a Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz per fare il punto sui negoziati tra Ucraina e Stati Uniti, discutere le prospettive per un accordo di pace e delineare le garanzie di sicurezza post-belliche. L’incontro assume un valore strategico, poiché per la prima volta i leader europei dialogheranno direttamente con il presidente ucraino a poche ore da un confronto strutturato con gli Stati Uniti, segnando una fase cruciale nel percorso diplomatico verso la pace.
Guerra Ucraina, la nuova strategia di Zelensky con Usa e Ue: il piano di pace
Prosegue il percorso diplomatico volto a trovare una soluzione negoziata al conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito l’importanza della mediazione statunitense, sottolineando al contempo il valore del sostegno europeo, che vedrà concretizzarsi domani in un vertice a Londra con Francia, Germania e Regno Unito.
Dopo una settimana di intensi colloqui tra Kiev e Washington, Zelensky ha definito il cammino verso la pace “difficile ma necessario” e ha ricordato il lungo scambio telefonico con gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, accompagnati dai suoi negoziatori Andrii Hnatov e Rustem Umerov, reduci dai confronti a Miami. “L’Ucraina è determinata a collaborare con gli americani per raggiungere la pace”, ha dichiarato, rimarcando l’impegno a trovare soluzioni concrete e fattibili.
Zelensky ha confermato che Kiev e Washington hanno già definito i prossimi passi e i formati dei negoziati, ringraziando Donald Trump per “l’approccio intenso ai negoziati”. Attende ora un rapporto dettagliato dai suoi inviati, sottolineando: “Non tutto può essere discusso al telefono. Serve lavorare a stretto contatto su idee e proposte. Ogni misura per la pace, la sicurezza e la ricostruzione deve essere realmente fattibile”.
Almost every day and every night, our emergency services deal with the aftermath of Russian strikes on peaceful Ukrainian cities and communities. This week alone, Russia launched over 1,600 attack drones, around 1,200 guided aerial bombs, and nearly 70 missiles of various types… pic.twitter.com/3xx3O6xY2S
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2025