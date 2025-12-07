Guerra Russia-Ucraina: Zelensky, USA e UE rafforzano il coordinamento per una pace concreta e garanzie di sicurezza post-bellica.

Il presidente Zelensky, con il sostegno degli USA e l’UE, guida i negoziati per una pace duratura in Ucraina, affrontando questioni chiave come sicurezza, territori e cooperazione internazionale.

Dialogo per una pace tra Russia e Ucraina: il vertice a Londra

Parallelamente, il dialogo di Zelensky con il presidente francese Emmanuel Macron ha riaffermato il ruolo cruciale dell’Unione Europea nel sostegno a Kiev.

Macron ha evidenziato che “gli europei saranno necessariamente un pilastro fondamentale della soluzione giusta e duratura che stiamo costruendo collettivamente” e ha ribadito la solidarietà della Francia in seguito agli ultimi attacchi russi. Il presidente francese ha inoltre ricordato i suoi recenti colloqui internazionali, inclusi quelli in Cina, come contributi determinanti per individuare punti chiave di de-escalation e sicurezza condivisa.

Domani a Londra il premier britannico Keir Starmer incontrerà Zelensky insieme a Macron e al cancelliere tedesco Friedrich Merz per fare il punto sui negoziati tra Ucraina e Stati Uniti, discutere le prospettive per un accordo di pace e delineare le garanzie di sicurezza post-belliche. L’incontro assume un valore strategico, poiché per la prima volta i leader europei dialogheranno direttamente con il presidente ucraino a poche ore da un confronto strutturato con gli Stati Uniti, segnando una fase cruciale nel percorso diplomatico verso la pace.

Guerra Ucraina, la nuova strategia di Zelensky con Usa e Ue: il piano di pace

Prosegue il percorso diplomatico volto a trovare una soluzione negoziata al conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito l’importanza della mediazione statunitense, sottolineando al contempo il valore del sostegno europeo, che vedrà concretizzarsi domani in un vertice a Londra con Francia, Germania e Regno Unito.

Dopo una settimana di intensi colloqui tra Kiev e Washington, Zelensky ha definito il cammino verso la pace “difficile ma necessario” e ha ricordato il lungo scambio telefonico con gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, accompagnati dai suoi negoziatori Andrii Hnatov e Rustem Umerov, reduci dai confronti a Miami. “L’Ucraina è determinata a collaborare con gli americani per raggiungere la pace”, ha dichiarato, rimarcando l’impegno a trovare soluzioni concrete e fattibili.

Zelensky ha confermato che Kiev e Washington hanno già definito i prossimi passi e i formati dei negoziati, ringraziando Donald Trump per “l’approccio intenso ai negoziati”. Attende ora un rapporto dettagliato dai suoi inviati, sottolineando: “Non tutto può essere discusso al telefono. Serve lavorare a stretto contatto su idee e proposte. Ogni misura per la pace, la sicurezza e la ricostruzione deve essere realmente fattibile”.