Guida completa alla Coppa del Mondo 2026: date, formato e città ospitanti

La Coppa del Mondo si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi, con un formato rinnovato e un numero record di squadre partecipanti. Questo torneo, che avrà luogo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, segnerà un momento storico per il calcio mondiale, poiché per la prima volta ben 48 squadre si contenderanno il titolo.

Scopriamo insieme quando si svolgerà il sorteggio, come seguire le partite e quali città ospiteranno gli incontri.

Il sorteggio per la Coppa del Mondo è previsto per il 24 novembre. Gli appassionati di calcio potranno seguire l’evento in diretta su diverse piattaforme televisive e online. Il torneo inizierà il 8 giugno e si concluderà l’8 luglio, con un mese intero di competizioni che promettono emozioni e colpi di scena. Quest’edizione si differenzia dalle precedenti per il suo nuovo formato, che prevede una fase a gironi con sei gruppi da otto squadre ciascuno.

Dettagli sul formato di gioco

Il nuovo formato della Coppa del Mondo prevede che le prime due squadre di ogni gruppo, insieme alle quattro migliori terze classificate, avanzino agli ottavi di finale. Questo sistema non solo offre più opportunità di competere, ma rende il torneo ancora più avvincente e imprevedibile. Le squadre si sfideranno in partite ad eliminazione diretta fino alla finale, che si svolgerà in uno dei prestigiosi stadi ospitanti.

Città ospitanti e stadi

La Coppa del Mondo avrà luogo in diverse città iconiche. Negli Stati Uniti, le partite si svolgeranno in metropoli come New York, Los Angeles e Chicago, mentre il Canada accoglierà le squadre a Toronto e Vancouver. Infine, il Messico ospiterà il torneo in città storiche come Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Ogni stadio scelto per l’evento è stato selezionato per la sua capienza e per la sua storia nel calcio, promettendo un’atmosfera unica e coinvolgente per i tifosi.

Stadi di riferimento

Uno degli stadi più attesi è il MetLife Stadium di New York, con una capacità di oltre 82.000 spettatori, che offrirà un’esperienza indimenticabile per gli appassionati. Altri stadi, come il Levi’s Stadium di San Francisco e il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, sono pronti a ospitare le sfide più emozionanti del torneo. Ogni città si sta preparando per accogliere tifosi da tutto il mondo, con eventi collaterali e festeggiamenti.

Partite da non perdere

Ci sono già alcune partite che i tifosi non vedono l’ora di vedere. Gli accoppiamenti da sogno, come una sfida tra Messi e Ronaldo, potrebbero diventare realtà nella fase a gironi o nei turni ad eliminazione. Inoltre, il classico incontro tra Argentina e Brasile promette di attirare l’attenzione di milioni di appassionati. La rivalità tra Inghilterra e Germania rappresenta un altro match che potrebbe infiammare gli animi nel corso del torneo.

In conclusione, la Coppa del Mondo si appresta a essere un evento senza precedenti nel panorama calcistico globale. Con un nuovo formato, città ospitanti iconiche e match imperdibili, i tifosi sono invitati a prepararsi per un mese di emozioni indimenticabili. Non resta che segnare sul calendario le date chiave e immergersi nell’atmosfera unica di questo straordinario torneo.