Guida pratica al televoto di Sanremo 2026 e ai codici dei duetti

Tutto quello che serve sapere sul televoto di Sanremo 2026: numeri utili, limiti di votazione e l'elenco dei codici per la serata delle cover

La 76ª edizione del festival di Sanremo torna al Teatro Ariston per cinque serate intense, con una gara che mescola il giudizio delle giurie professionali e il televoto del pubblico. Qui trovi tutto ciò che ti serve sapere per votare nella quarta serata — dedicata ai duetti e alle cover — dai numeri da chiamare ai limiti per utente, fino all’elenco dei codici da utilizzare in diretta. Prima di prendere il telefono, ricorda: il codice valido è sempre quello pronunciato dagli annunciatori durante la trasmissione.

Come votare: numeri, modalità e limiti
– Televoto da telefono fisso: 894.001
– Televoto da cellulare: 475.475.1
– Per esprimere la preferenza devi comunicare il codice a due cifre associato all’artista (viene annunciato in diretta). Puoi pronunciarlo o digitarlo durante la chiamata.
– Limiti: massimo 3 voti per utenza per ciascuna sessione di voto; nella tornata finale dell’ultima serata il limite è 1 voto per utenza.
– Nota pratica: problemi di rete o limiti degli operatori possono rendere un voto non valido. Gli organizzatori avviseranno subito se dovessero esserci restrizioni tecniche.

Chi valuta le esibizioni
Il punteggio finale è il risultato della somma di tre componenti:
– Giuria della Sala Stampa, Tv e Web — valutazione tecnica e critica;
– Giuria delle Radio — gusto e potenziale radiofonico;
– Televoto — la voce del pubblico a casa.
A seconda della serata, vengono usate singole componenti o combinazioni con pesi diversi: gli presentatori annunciano sempre prima di ogni turno quale sistema verrà adottato.

Le serate: come si alternano giudizi e pubblico
Le cinque serate cercano un equilibrio tra criteri professionali e partecipazione popolare. Nella prima serata ha votato solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; nelle serate successive si sono alternate diverse combinazioni di televoto e Giuria delle Radio. Le Nuove Proposte seguono un percorso separato per conquistare l’accesso alla finale. I pesi percentuali e il metodo di aggregazione rimangono determinanti e vengono chiariti dagli organizzatori prima di ogni votazione.

La quarta serata: duetti e cover
Questa serata mette al centro collaborazioni e reinterpretazioni del repertorio italiano e internazionale: emozioni e sorprese sono garantite. Votano tutte e tre le componenti (Sala Stampa, Radio e Televoto). Alla fine delle esibizioni viene proclamato il vincitore della serata; i risultati si sommeranno ai parziali già acquisiti in vista della finale. Non distrarti: ascolta il codice a due cifre pronunciato in diretta prima di votare.

Elenco dei codici per la quarta serata (30 Big)
Usa il codice a due cifre comunicato in diretta per votare. Verifica sempre gli annunci perché potrebbero esserci aggiornamenti dell’ultimo minuto.

01 — Elettra Lamborghini con Las Ketchup — Aserejé 02 — Eddie Brock con Fabrizio Moro — Portami via 03 — Mara Sattei con Mecna — L’ultimo bacio 04 — Patty Pravo con Timofej Andrijashenko — Ti lascio una canzone 05 — Levante con Gaia — I maschi 06 — Malika Ayane con Claudio Santamaria — Mi sei scoppiato dentro il cuore 07 — Bambole di Pezza con Cristina D’Avena — Occhi di gatto 08 — Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso — Su di noi 09 — Tommaso Paradiso con Stadio — L’ultima luna 10 — (slot libero o verificare in diretta) 11 — Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band — Vita 12 — Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas — Il mondo 13 — Fulminacci con Francesca Fagnani — Parole Parole 14 — LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo — Andamento lento 15 — Raf con The Kolors — The Riddle 16 — J-Ax con Ligera County Fam — E la vita, la vita 17 — Ditonellapiaga con TonyPitony — The Lady Is a Tramp 18 — Enrico Nigiotti con ALFA — En e Xanax 19 — Serena Brancale con Gregory Porter e Delia — Bésame Mucho 20 — (slot libero o verificare in diretta) 21 — Francesco Renga con Giusy Ferreri — Ragazzo solo, ragazza sola 22 — Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma — Quello che le donne non dicono 23 — Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci — Baila Morena 24 — Sal Da Vinci con Michele Zarrillo — Cinque giorni 25 — Fedez & Masini con Stjepan Hauser — Meravigliosa Creatura 26 — Ermal Meta con Dardust — Golden Hour 27 — Nayt con Joan Thiele — La canzone dell’amore perduto 28 — Luchè con Gianluca Grignani — Falco a metà 29 — Chiello con il maestro Saverio Cigarini — Mi sono innamorato di te 30 — (slot libero o verificare in diretta)

Suggerimento utile: nell’elenco originale c’erano ripetizioni e qualche suffisso errato. Per evitare sorprese, prendi nota del codice mentre lo senti in diretta — solo quello vale per la votazione ufficiale.

La finale: come si determina il vincitore
Tutti i 30 Big rientrano in gara nell’ultima serata. I voti delle tre giurie si sommano ai risultati precedenti per definire una classifica provvisoria. I primi cinque più votati si esibiscono di nuovo: su questi si svolge una nuova tornata di votazione e chi ottiene più preferenze in quella fase viene incoronato vincitore di Sanremo 2026.