Guida pratica al televoto di Sanremo 2026 e ai codici dei duetti

La 76ª edizione del festival di Sanremo torna al Teatro Ariston per cinque serate intense, con una gara che mescola il giudizio delle giurie professionali e il televoto del pubblico. Qui trovi tutto ciò che ti serve sapere per votare nella quarta serata — dedicata ai duetti e alle cover — dai numeri da chiamare ai limiti per utente, fino all’elenco dei codici da utilizzare in diretta. Prima di prendere il telefono, ricorda: il codice valido è sempre quello pronunciato dagli annunciatori durante la trasmissione.

Come votare: numeri, modalità e limiti

– Televoto da telefono fisso: 894.001

– Televoto da cellulare: 475.475.1

– Per esprimere la preferenza devi comunicare il codice a due cifre associato all’artista (viene annunciato in diretta). Puoi pronunciarlo o digitarlo durante la chiamata.

– Limiti: massimo 3 voti per utenza per ciascuna sessione di voto; nella tornata finale dell’ultima serata il limite è 1 voto per utenza.

– Nota pratica: problemi di rete o limiti degli operatori possono rendere un voto non valido. Gli organizzatori avviseranno subito se dovessero esserci restrizioni tecniche.

Chi valuta le esibizioni

Il punteggio finale è il risultato della somma di tre componenti:

– Giuria della Sala Stampa, Tv e Web — valutazione tecnica e critica;

– Giuria delle Radio — gusto e potenziale radiofonico;

– Televoto — la voce del pubblico a casa.

A seconda della serata, vengono usate singole componenti o combinazioni con pesi diversi: gli presentatori annunciano sempre prima di ogni turno quale sistema verrà adottato.

Le serate: come si alternano giudizi e pubblico

Le cinque serate cercano un equilibrio tra criteri professionali e partecipazione popolare. Nella prima serata ha votato solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; nelle serate successive si sono alternate diverse combinazioni di televoto e Giuria delle Radio. Le Nuove Proposte seguono un percorso separato per conquistare l’accesso alla finale. I pesi percentuali e il metodo di aggregazione rimangono determinanti e vengono chiariti dagli organizzatori prima di ogni votazione.

La quarta serata: duetti e cover

Questa serata mette al centro collaborazioni e reinterpretazioni del repertorio italiano e internazionale: emozioni e sorprese sono garantite. Votano tutte e tre le componenti (Sala Stampa, Radio e Televoto). Alla fine delle esibizioni viene proclamato il vincitore della serata; i risultati si sommeranno ai parziali già acquisiti in vista della finale. Non distrarti: ascolta il codice a due cifre pronunciato in diretta prima di votare.

Elenco dei codici per la quarta serata (30 Big)

Usa il codice a due cifre comunicato in diretta per votare. Verifica sempre gli annunci perché potrebbero esserci aggiornamenti dell’ultimo minuto.

01 — Elettra Lamborghini con Las Ketchup — Aserejé 02 — Eddie Brock con Fabrizio Moro — Portami via 03 — Mara Sattei con Mecna — L’ultimo bacio 04 — Patty Pravo con Timofej Andrijashenko — Ti lascio una canzone 05 — Levante con Gaia — I maschi 06 — Malika Ayane con Claudio Santamaria — Mi sei scoppiato dentro il cuore 07 — Bambole di Pezza con Cristina D’Avena — Occhi di gatto 08 — Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso — Su di noi 09 — Tommaso Paradiso con Stadio — L’ultima luna 10 — (slot libero o verificare in diretta) 11 — Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band — Vita 12 — Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas — Il mondo 13 — Fulminacci con Francesca Fagnani — Parole Parole 14 — LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo — Andamento lento 15 — Raf con The Kolors — The Riddle 16 — J-Ax con Ligera County Fam — E la vita, la vita 17 — Ditonellapiaga con TonyPitony — The Lady Is a Tramp 18 — Enrico Nigiotti con ALFA — En e Xanax 19 — Serena Brancale con Gregory Porter e Delia — Bésame Mucho 20 — (slot libero o verificare in diretta) 21 — Francesco Renga con Giusy Ferreri — Ragazzo solo, ragazza sola 22 — Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma — Quello che le donne non dicono 23 — Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci — Baila Morena 24 — Sal Da Vinci con Michele Zarrillo — Cinque giorni 25 — Fedez & Masini con Stjepan Hauser — Meravigliosa Creatura 26 — Ermal Meta con Dardust — Golden Hour 27 — Nayt con Joan Thiele — La canzone dell’amore perduto 28 — Luchè con Gianluca Grignani — Falco a metà 29 — Chiello con il maestro Saverio Cigarini — Mi sono innamorato di te 30 — (slot libero o verificare in diretta)

Suggerimento utile: nell’elenco originale c’erano ripetizioni e qualche suffisso errato. Per evitare sorprese, prendi nota del codice mentre lo senti in diretta — solo quello vale per la votazione ufficiale.

La finale: come si determina il vincitore

Tutti i 30 Big rientrano in gara nell’ultima serata. I voti delle tre giurie si sommano ai risultati precedenti per definire una classifica provvisoria. I primi cinque più votati si esibiscono di nuovo: su questi si svolge una nuova tornata di votazione e chi ottiene più preferenze in quella fase viene incoronato vincitore di Sanremo 2026.