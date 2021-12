Guido Russo, l'odontoiatra recatosi a fare il vaccino col braccio in silicone, ha chiesto 5 mila euro per un'ospitata in tv.

Continua a far discutere il caso di Guido Russo, il dentista che si è recato all’hub vaccinale con un braccio in silicone: dato che non sta più lavorando e verserebbe in gravi difficoltà economiche, avrebbe chiesto 5 mila euro per un’ospitata in tv.

Guido Russo chiede 5 mila euro per un’ospitata

Dopo essere stato ospite Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti, la trasmissione di Rete Quattro Dritto e Rovescio ha provato a contattarlo per un’intervista ma senza successo. L’inviato Giorgio Sturlese Tosi ha infatti parlato con una persona a lui vicina offrendogli uno spazio in collegamento, l’ospitata in studio o un servizio chiuso in esterna: costui ha fatto sapere che Russo sarebbe disponibile per tutte e tre le opzioni ma a patto che ci sia un tornaconto economico.

“Adesso è in grossissime difficoltà economiche perché in pratica non sta più lavorando e la cosa gli sta creando non pochi problemi, dunque credo sia ragionevole ottenere un contributo da parte sua perché ovviamente vi è un guadagno da parte di tanti“, ha spiegato al giornalista.

Guido Russo chiede 5 mila euro per un’ospitata: “Non credo sia una cifra folle”

A quest’ultimo che gli ha chiesto un’idea di massima del prezzo, ha risposto di non avere idea ma “immagino almeno 5 mila euro, penso e non credo sia una cifra folle“.

Questa la cifra richiesta, forse per un secondo passaggio e non in esclusiva.