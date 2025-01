Il mistero dell’assenza di Guillermo Mariotto

Durante l’ultima puntata di Verissimo, il noto talk show condotto da Silvia Toffanin, il giudice di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto, ha finalmente chiarito le ragioni della sua assenza alla finale del programma. Negli ultimi mesi, la sua figura è stata al centro di numerose polemiche, alimentate da eventi controversi e malintesi che hanno suscitato l’interesse del pubblico e dei media.

Un incidente inaspettato

Mariotto ha rivelato di aver subito un incidente durante un viaggio di lavoro, mentre si cimentava in un gioco acrobatico. Questo imprevisto gli ha causato un infortunio al ginocchio, rendendolo incapace di camminare e, di conseguenza, di partecipare alla finale del dancing show. Nonostante il ginocchio non sia rotto, il giudice ha confessato di avere ancora difficoltà a muoversi. La sua assenza, quindi, non è stata una scelta volontaria, ma una necessità dettata dalla situazione.

Le polemiche e le accuse

Oltre all’incidente, Mariotto ha affrontato anche accuse di presunta molestia, che ha categoricamente smentito. Ha spiegato che non si è sentito ferito dagli attacchi ricevuti, poiché non segue la televisione né i social media, rimanendo così all’oscuro di molte delle polemiche che lo riguardavano. Riguardo al suo abbandono dello studio durante una puntata, ha chiarito che si trattava di un problema di lavoro che stava causando stress e che ha preferito allontanarsi per non mostrare la sua fragilità in pubblico.

Un futuro incerto ma promettente

Quando Toffanin gli ha chiesto del suo possibile ritorno a Ballando con le Stelle, Mariotto ha mantenuto un certo riserbo, affermando che solo il Signore conosce il futuro. Ha espresso il desiderio di concentrarsi sulla sua fede e sui suoi nuovi progetti, in particolare nel campo musicale. Questo nuovo percorso lo porterà a non limitarsi più a giudicare le performance altrui, ma a mettersi in gioco in prima persona.