Tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, 7 aprile 2026, in prima serata su Canale 5. Nel corso della serata ci sarà una sorpresa per Raimondo Todaro ma, come reagirà il ballerino?

Grande Fratello Vip 2026: sorpresa per Raimondo Todaro?

In prima serata su Canale 5 andrà in onda questa sera, 7 aprile 2026, una nuova puntata del GF Vip.

Uno tra Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry dovrà abbandonare la casa, in quanto sono proprio loro tre i concorrenti in nomination. Ma, oltre all’eliminazione, si prospetta una serata davvero da non perdere, in quanto è prevista una sorpresa per Raimondo Todaro. Ma, di che cosa si tratta? Ecco le anticipazioni.

Gf Vip, occhi puntati su Raimondo Todaro: la sorpresa che può cambiare tutto

Il comunicato ufficiale del GF Vip anticipa quello che vedremo durante la diretta di questa sera, con momenti di tensione e altri di leggerezza e commozione. Nel corso della serata “in Casa aria di tradimenti e contrasti insanabili: quella tra Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Paola Caruso è una amicizia al capolinea. Dopo giorni di tensioni, insulti e inedite alleanze, stasera un faccia a faccia di confronto.” Ma per uno dei concorrenti, Raimondo Todaro, è prevista una sorpresa: “Raimondo Todaro in lacrime: la mancanza della figlia mette a nudo le sue fragilità, ma stasera la sua Jasmine lo raggiungerà in Casa per abbracciarlo.”