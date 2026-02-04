Continua a tenere banco il delitto di Garlasco, con notizie che si susseguono ma una verità che tarda ad arrivare. E’ stato davvero Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi o è stato qualcun altro? Andrea Sempio? Intanto torna di attualità una vecchia intercettazione riguardante la mamma di Chiara, Rita Preda.

Delitto di Garlasco: per i Poggi è stato Alberto Stasi a uccidere Chiara

Oggi i genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e Rita, sono convinti che a uccidere la figlia sia stato Alberto Stasi. Convinzione rilanciata anche nelle nuove iniziative giudiziarie. Ogni consulenza di parte sembra infatti avere come unico obiettivo quello di rafforzare la responsabilità già accertata e non dunque quella di metterla in discussione. E qui infatti che si inserisce la terza consulenza tecnica commissionata nelle ultime tre settimane, che si concentra sulla scena del crimine, in particolare sulla camminata di Stasi nella villetta di Via Pascoli. Secondo i consulenti dei Poggi, il fidanzato della vittima non avrebbe potuto evitare la grande macchia di sangue presente sul gradino zero e quindi le sue scarpe non sarebbero potute essere prive di tracce. Le indagini proseguono ma, intanto, torna all’attenzione una vecchia intercettazione del 2007, con protagonista Rita Preda, madre di Chiara.

Delitto di Garlasco, la preoccupazione della mamma di Chiara Poggi nelle intercettazioni: “Ha paura che…”

Mowmag.com riporta una intercettazione del 2007, dove emerge il pensiero di allora della madre di Chiara Poggi, Rita Preda: “la mamma di Chiara spera che si trovi il colpevole ma allo stesso tempo ha paura di saperlo, soprattutto se si trattasse di un familiare ad avere fatto tutto questo. Spera che si sia trattato di un furto trasformato in tragedia.” Timori che fanno capire il clima di angoscia che c’era in quel delicato momento.