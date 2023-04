La notizia, come tutte quelle a fonte tabloid del Regno Unito con annessi insider, è da prendere con le molle perciò la riportiamo virgolettata: “Harry e Meghan chiedono un capitale per partecipare all’incoronazione di Carlo III“. Quanto? La somma ammonterebbe ad 11milioni di euro ed il marito della Markle era inizialmente perplesso per quel “dazio” da far pagare alla casa reale per partecipare all’incoronazione di Carlo III.

“Harry e Meghan chiedono un capitale”

Da quanto si apprende l’idea sarebbe stata della Markle, con il principe Harry che in esordio avrebbe sollevato qualche perplessità. Il secondogenito del re avrebbe quindi provato a far capire alla moglie che “non è quello il modo per ricucire i rapporti con la famiglia d’origine”. Si ma la fonte? Il giornale “In Touch”, che scrive di aver avuto l’informazione da una fonte vicina alla coppia, il solito insider ben informato purché lo si paghi.

Cosa dice l’esperto di Buckingham Palace

Parrebbe comunque che la risposta della Monarchia sia stata “una fragorosa risata”. Il dato empirico è che la presenza di Harry e Meghan alla cerimonia del 6 maggio resta in dubbio. Richard Fitzwilliams, esperto di Buckingham Palace, è del parere che la coppia non oserà affatto snobbare la cerimonia. Se gratis o meno questo ancora non è chiaro.