Harry e Meghan, i duchi di Sussex, sembrerebbero aver in mente di trascorrere più tempo in Europa, grazie a un recente investimento immobiliare in Portogallo.

La coppia ha acquistato una nuova residenza a Comporta, località situata a circa un’ora da Lisbona, conosciuta per la sua bellezza naturale e per essere un rifugio tranquillo lontano dal turismo di massa. Questa scelta non sorprende, considerando che la principessa Eugenia, cugina di Harry, trascorre già i suoi estati nella stessa zona. Comporta sta rapidamente emergendo come una meta ambita per l’élite internazionale, e i duchi di Sussex sembrano intenzionati a unirsi a questo trend esclusivo.

La nuova casa di Harry e Meghan sorgerà nei pressi del CostaTerra Golf and Ocean Club, un progetto ambizioso che aspira a diventare una delle comunità residenziali più esclusive della regione.

Harry e Meghan tornano in Europa: quanto vale la casa comprata in Portogallo?

Il terreno si estende su 722 acri lungo la costa, in un’area ancora incontaminata. Una volta completato, il CostaTerra ospiterà circa 330 abitazioni, con prezzi a partire da 3,6 milioni di sterline (circa 4,32 milioni di euro).

L’architettura delle abitazioni sarà curata dallo studio Denton House, rinomato per i suoi progetti di alta gamma. Comporta offre spiagge incontaminate, ideali per chi cerca pace e relax lontano dalla vita frenetica. La scelta della coppia di investire qui riflette il desiderio di una connessione più forte con l’Europa, mantenendo comunque la loro vita attiva negli Stati Uniti. La nuova residenza rappresenta un rifugio perfetto, dove privacy e bellezza naturale sono garantite.