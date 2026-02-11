High School Game 2026: lotta al bullismo tra gli studenti

Il High School Game 2026 è un’iniziativa che si prepara a coinvolgere migliaia di studenti delle scuole superiori in tutta Italia. Ideato da Planet Multimedia, questo contest mira a combattere il bullismo e il cyberbullismo attraverso un formato innovativo che unisce divertimento e apprendimento. La competizione non è solo un gioco, ma una vera e propria opportunità di crescita e riflessione su temi attuali che toccano la vita quotidiana dei giovani.

Il format del contest

Dal 16 , centinaia di classi inizieranno a sfidarsi in una serie di quiz che toccheranno argomenti fondamentali come la sicurezza stradale, la violenza di genere, l’educazione ambientale e la sana alimentazione. Attraverso una challenge online sulla piattaforma Wicontest (www.wicontest.it), i partecipanti avranno l’opportunità di guadagnare punti e avanzare verso la finale che si svolgerà a Civitavecchia il 17 e 18 maggio a bordo di una nave da crociera della flotta Grimaldi Lines.

Tematiche di quest’anno

Per il 2026, gli organizzatori hanno deciso di includere tra i temi di riflessione la tragedia di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio ha causato la morte di più di quaranta giovani. Questo evento drammatico serve da spunto per discutere la sicurezza e la prevenzione in contesti festivi. Emanuele Gambino, CEO di Planet Multimedia, ha sottolineato l’importanza di dedicare spazio a tali argomenti, affinché i giovani possano apprendere e riflettere su esperienze significative.

La dinamica delle competizioni

Le competizioni sono divise in tre categorie principali: le Battle Quiz, i Global Quiz e il Live Quiz Show. Nelle Battle Quiz, gli studenti sfidano i loro compagni di classe o di altri istituti, rispondendo a domande su varie tematiche. I Global Quiz, invece, richiedono ai concorrenti di rispondere a domande specifiche basate su video formativi presentati da esperti. Infine, il Live Quiz Show offre un evento settimanale in diretta streaming, dove gli studenti possono interagire con ospiti e professionisti del settore.

Il valore dell’interattività

Secondo Gambino, il segreto del successo del High School Game risiede nella sua capacità di comunicare attraverso il linguaggio dei giovani. L’interattività e il coinvolgimento sono fondamentali per far sentire gli studenti parte di un’iniziativa significativa. Ogni competizione non è solo un modo per accumulare punti, ma un’opportunità per approfondire argomenti importanti e sviluppare competenze critiche.

Collaborazioni e supporto

Il contest si avvale della collaborazione di numerosi partner, tra cui Rai Cinema Channel, che fornisce cortometraggi su temi attuali, e università che offrono incontri digitali per l’orientamento accademico. Gli studenti possono accedere a contenuti testuali e video creati con il supporto di esperti e testimonial, arricchendo così la loro esperienza di apprendimento.

Riconoscimenti e premi

Ogni partecipante riceverà un attestato digitale di partecipazione, che attesta le ore trascorse sull’app e contribuisce al conteggio dei crediti formativi. Per le classi che raggiungeranno le migliori posizioni, il premio finale consiste in un viaggio di tre giorni a Barcellona per le prime tre classi classificate, accompagnate dai loro insegnanti.

In conclusione, il High School Game 2026 rappresenta un’importante iniziativa educativa che non solo intrattiene, ma educa e sensibilizza i giovani su tematiche di rilevanza sociale. La vera vittoria sta nell’apprendimento e nella crescita personale che ogni studente può ottenere partecipando a questa sfida.