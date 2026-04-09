Hormuz, pedaggi e tensioni: come cambia il controllo del traffico marittimo

La proposta iraniana di applicare pedaggi alle petroliere nello Stretto di Hormuz ha scatenato avvisi, offerte di joint venture e preoccupazioni legali: un quadro che mette in gioco sicurezza energetica, diritto marittimo e interessi politici

La recente tensione attorno allo Stretto di Hormuz ha spinto attori regionali e globali a riconsiderare il valore strategico di quel corridoio marittimo. L’idea di Teheran di trasformare il passaggio in una fonte di entrate, imponendo pedaggi — anche in criptovaluta — ha suscitato reazioni immediate, fra cui il monito pubblico del presidente Donald Trump, che il 9 aprile 2026 ha esortato l’Iran a non procedere con tali misure.

In parallelo, difficoltà operative e timori assicurativi hanno bloccato il traffico nel Golfo, creando forti ripercussioni sui mercati energetici e sulle catene di approvvigionamento.

Il tema non è solo economico: mette in discussione il concetto di regime giuridico di uno stretto internazionale e solleva dubbi sul ruolo delle forze navali e delle autorità locali nel garantire la libertà di navigazione.

Proposte di cooperazione, ipotesi di controlli congiunti e perfino l’idea di una joint venture tra Stati Uniti e Iran o partner del Golfo sono entrate nella dialettica pubblica, complicando ulteriormente un quadro già frammentato. Il dibattito è diventato anche geopolitico, con proposte di rafforzamento militare e piani di bilancio per la difesa al centro dell’agenda statunitense.

Il valore strategico e le conseguenze economiche

Lo Stretto di Hormuz è uno dei principali chokepoint marittimi mondiali: attraverso quel canale passa una quota significativa del petrolio e del gas liquefatto diretti ai mercati internazionali. La sua parziale chiusura o la gestione rigorosa del transito ha già provocato aumenti dei premi assicurativi, dei costi di noleggio e del prezzo dell’energia, mettendo a rischio forniture essenziali come il gas naturale liquefatto e i fertilizzanti. Secondo fonti di settore, centinaia di navi sono rimaste ferme nel Golfo in attesa di un via libera, un ingorgo che potrebbe richiedere settimane per essere smaltito se venisse ripristinata la navigazione regolare.

Blocco, costi e rischio ambientale

Il rallentamento dei transiti ha amplificato il rischio finanziario e ambientale: navi cariche di greggio e gas ancorate a lungo espongono operatori e assicuratori a potenziali incidenti, inquinamenti e perdite. Le compagnie marittime principali hanno adottato valutazioni di rischio che spesso sconsigliano il passaggio attraverso lo stretto, mentre le assicurazioni richiedono garanzie supplementari o negano coperture. Questo scenario accentua la pressione sui Paesi importatori e sulla stabilità dei mercati energetici globali, rendendo urgente una soluzione coordinata per ripristinare la normale circolazione.

La proposta iraniana e il nodo giuridico

Teheran ha ufficializzato l’intenzione di disciplinare e tassare il transito nel canale, proponendo un pedaggio equivalente a circa un dollaro per barile e la possibilità di riscossione in criptovalute. Un disegno di legge approvato dal parlamento iraniano conferma la volontà di monitorare ogni imbarcazione e di imporre procedure dettagliate: presentazione di documenti di proprietà, gestione, assicurazione e contratti di noleggio, oltre all’accompagnamento in alcuni casi da unità navali. Il controllo dei flussi, secondo il governo iraniano, servirebbe anche a prevenire il trasferimento di armi e a stabilire una supervisione stretta del traffico.

Implicazioni per il diritto marittimo e reazioni regionali

La misura solleva questioni complesse di diritto internazionale: un controllo unilaterale potrebbe contraddire principi consolidati sul libero passaggio attraverso vie marittime internazionali e provocare contestazioni da parte degli Stati costieri e delle organizzazioni internazionali. Paesi come l’Oman hanno già escluso la partecipazione all’imposizione di tariffe, richiamando gli obblighi derivanti dalle convenzioni marittime, mentre l’Arabia Saudita ha indicato che qualsiasi controllo iraniano rappresenterebbe una linea rossa per i suoi interessi. Anche Singapore e altri attori hanno espresso contrarietà a soluzioni che minino i principi del commercio marittimo.

Le risposte politiche e gli scenari futuri

Di fronte alla complessità della crisi, leader occidentali e istituzioni valutano opzioni di intervento che vanno dalla supervisione internazionale alla presenza navale rafforzata. Una serie di capi di governo e funzionari europei ha promesso impegno per garantire la libertà di navigazione, considerando anche il possibile ruolo della Nato o di coalizioni marittime. Intanto, il presidente Donald Trump ha alternato avvertimenti pubblici sul divieto di pedaggi (post su Truth del 9 aprile 2026) e proposte discutibili di cooperazione o controllo diretto, arrivando a suggerire l’opportunità di una presenza statunitense prolungata in zona; il 3 aprile 2026 è stato inoltre reso noto un ambizioso piano di incremento delle spese per la difesa, destinato ad alimentare il dibattito legislativo e strategico.

In assenza di un accordo regionale condiviso, lo Stretto rischia di rimanere una leva di pressione geopolitica dai forti effetti economici. Qualunque soluzione dovrà contemperare il rispetto del diritto marittimo internazionale, la sicurezza delle rotte e le esigenze energetiche globali, evitando che il passaggio diventi uno strumento di ricatto con ripercussioni durature sui mercati e sugli equilibri politici del Medio Oriente.