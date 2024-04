Tra i dispersi dell’esplosione a Subiana ci sono anche due milanesi: dipendenti di ABB e della Voith Hydro.

Si continua a cercare i quattro dispersi dell’esplosione della turbina nella centrale idroelettrica di Bargi.

I nomi dei quattro lavoratori che ancora risultano dispersi sono stati confermati dalla Prefettura di Bologna: si tratta di Paolo Casiraghi, 59 anni, di Milano; Alessandro D’Andrea, 37 anni, di Pontedera; Adriano Scandellari, 57 anni, nato a Padova e residente a Mestre e Vincenzo Garzillo, 68 anni, di Napoli.

Paolo Casiraghi lavora per l’ABB, la multinazionale svizzera operante nel settore della robotica e dell’energia, in una sede a Sesto San Giovanni, ha 59 anni e vive a Milano.

Alessandro D’Andrea, ha 36 anni, è originario di Pontedera in provincia di Pisa, ma lavora alle Voith Hydro di Cinisello Balsamo, Milano. Un tecnico specializzato molto esperto e apprezzato.

Entrambi sono dispersi sotto l’acqua e le macerie della centrale idroelettrica di Suviana, insieme ad altri due uomini.

«Un momento terribile e faccio fatica a commentare una situazione così drammatica. La famiglia di Alessandro è molto conosciuta nel paese e tutti noi siamo sconvolti per questa tragedia. Non voglio aggiungere altro se non stringermi e mettermi a completa disposizione dei suoi familiari».