I sospetti di Meloni su Scholz e Macron: indebolirla per le Europee usando i ritardi sul Pnrr come quinta colonna

I sospetti di Giorgia Meloni su Olaf Scholz ed Emmanuel Macron passano anche per la famosa cena con Volodymyr Zelensky a cui non venne invitata ma hanno basi anche più presenti: sarebbero, secondo Repubblica, quelle per cui qualcuno starebbe cercando di indebolirla per le Europee del 2024.

Il dato è che la premier italiana chiede flessibilità sul caso Pnrr ma Francia e Germania potrebbero “approfittarne” per un blitz e per depotenziare una leader che non è mai stata troppo in sintonia con Parigi e Berlino. Insomma, Meloni avrebbe paura che “gli inciampi sul Piano siano usati per fiaccarla prima delle Europee”. Dal canto suo Palazzo Chigi chiede “massima flessibilità” al commissario Ue Hahn e sul delicato tema il ministro Raffaele Fitto riferirà in Parlamento entro metà aprile. Ma ci sono anche noie interne, con la Lega ancora all’attacco e con un rapporto fiduciario fra FdI e Matteo Salvini ai minimi storici.

La missione “impossibile” di Fitto

Fitto in missione avrebbe lo scopo di “aggiornare le Camere e replicare alle accuse”. Tutto questo mentre una fonte interna a Palazzo Chigi rivela al quotidiano fondato da Scalfari il Meloni-pensiero sul tema: “Sfrutteranno i nostri errori per provare a bloccarci. Intendono farlo prima delle Europee, perché dopo le elezioni sarebbe troppo tardi“.