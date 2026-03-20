Ia: Nobile (Agid), ‘competenze per utilizzo e applicazione in sanità’

“Abbiamo un ecosistema dati sanitari digitali che in qualche maniera dobbiamo utilizzare sempre di più”. L’intelligenza artificiale “non è un prodotto finito, ma un cantiere. Iniziative che dobbiamo studiare, dobbiamo applicare e sulle quali dobbiamo avere sempre più competenze”. Lo ha ...

“Abbiamo un ecosistema dati sanitari digitali che in qualche maniera dobbiamo utilizzare sempre di più”. L’intelligenza artificiale “non è un prodotto finito, ma un cantiere. Iniziative che dobbiamo studiare, dobbiamo applicare e sulle quali dobbiamo avere sempre più competenze”. Lo ha detto Mario Nobile, direttore generale di Agid-Agenzia per l’Italia digitale, partecipando a Roma all’incontro ‘Ai & cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali’.

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