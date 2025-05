Il ritorno di Iago Garcia in Italia e le rivelazioni sulla sua relazione con Amanda Lecciso

Iago Garcia torna in Italia

Oggi, il noto attore spagnolo Iago Garcia è tornato in Italia, dove ha partecipato al programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo. Durante l’intervista, l’attore ha avuto modo di parlare della sua recente relazione con Amanda Lecciso, conosciuta dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello.

La conduttrice ha colto l’occasione per approfondire la storia tra i due, che ha suscitato l’interesse dei fan.

Un amore che fa discutere

La relazione tra Iago e Amanda è stata al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto dopo che i due sono stati paparazzati insieme. Garcia ha confermato la loro frequentazione, ma non senza qualche battuta. Durante l’intervista, Caterina Balivo ha definito Iago un “figaccione”, ma l’attore ha prontamente ricordato un commento precedente della conduttrice, in cui affermava di non essere attratta da lui. Questo scambio di battute ha reso l’intervista ancora più vivace e coinvolgente.

Le frecciatine a Michele Morrone

Nel corso della trasmissione, Iago Garcia ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Michele Morrone, che ha parlato di un “circoletto” nel mondo dello spettacolo. Garcia ha lanciato una frecciatina, sottolineando l’importanza di una formazione completa per un attore, che non deve limitarsi alla palestra, ma includere anche la scuola di recitazione e l’esperienza sul set. Questo commento ha messo in luce le differenze di approccio tra i due attori, ma Iago ha precisato di avere un buon rapporto con Morrone, definendolo un bravo ragazzo.

Un futuro luminoso per Iago e Amanda

Con il ritorno di Iago in Italia e la sua partecipazione a programmi televisivi, i fan si chiedono quale sarà il futuro della sua relazione con Amanda Lecciso. Entrambi sembrano godere della notorietà e dell’attenzione mediatica, e la loro storia d’amore potrebbe riservare ulteriori sorprese. Mentre i due continuano a frequentarsi, i fan non possono fare a meno di seguire ogni aggiornamento e ogni nuova apparizione pubblica.