A distanza di qualche mese dall’abbandono di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? L’ex dama ha rotto il silenzio, spiegando ai fan come stanno le cose.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi?

Da giorni, ormai, non si fa che parlare di una presunta crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. A dare il via al chiacchiericcio, anche se inconsapevolmente, è stata proprio l’ex dama di Uomini e Donne, con una Instagram Stories parecchio ambigua. A distanza di qualche giorno da quel momento, la parrucchiera bresciana ha deciso di rompere il silenzio.

Il gesto di Ida Platano per Alessandro

Senza parlare apertamente del chiacchiericcio sulla crisi, Ida ha condiviso una serie di Stories in compagnia di Alessandro. L’ex dama e l’ex cavaliere sono innamorati come non mai e hanno mostrato ai seguaci gli ultimi giorni che hanno trascorso insieme in nome dell’amore.

Ida e Alessandro: convivenza in vista?

Non solo non c’è aria di crisi, ma Ida e Alessandro stanno anche pensando di andare a convivere. I due devono solo trovare un punto d’incontro tra Brescia, dove vive e lavora la Platano, e Napoli, città di residenza di Vicinanza. I beninformati sostengono addirittura che ci sia aria di nozze.