Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano il loro secondo mesiversario

A dispetto di quanto avevano ipotizato le malelingue la storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza sembra procedere a gonfie vele e i due hanno festeggiato i loro primi due mesi d’amore.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: due mesi insieme

Nonostante in molti li avessero accusati di fingere il loro amore e di essere destinati a durare soltanto pochi mesi insieme, Alessandro Vicinanza e Ida Platano continuano a sembrare più uniti e innamorati che mai. I due nelle ultime ore si sono mostrati mentre festeggiavano il loro secondo anniversario insieme e l’ex dama bresciana ha dedicato un tenero post al fidanzato, che di recente ha svelato di desiderare un figlio insieme a lei.

“Se ti stai chiedendo perché sono felice, la risposta sei tu”, ha scritto Ida, entusiasta nell’aver trovato finalmente la persona giusta per lei.

L’addio a Uomini e Donne

Alessandro è riuscito a conquistare Ida dopo una breve frequentazione e la sincerità del suo sentimento sembra aver fatto perdere completamente la testa alla dama che, in precedenza, era stata a lungo legata a Riccardo Guarnieri. Riccardo è rimasto all’interno del dating show e tra lui e Ida non è mai stata fatta chiarezza sulla reale natura del loro sentimento.

Per mesi la liaison tra i due è stata caratterizzata da diversi tira e molla e Riccardo ha sempre sostenuto di soffrire nel vedere Ida insieme ad altri uomini (pur non riuscendo a prendere con lei una decisione seria in merito al loro rapporto). Oggi Ida sembra aver definitivamente archiviato la questione e lei e Alessandro sono più felici che mai.