Ignazio Boschetto, membro de Il Volo, ha detto il fatidico "sì". Scopriamo insieme l'aspetto dello sposo, chi erano gli ospiti presenti all'evento e altri particolari interessanti relativi al matrimonio.

Dettagli sulla nozze di Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini

Il periodo delle nozze continua e oggi è il giorno di Ignazio Boschetto, uno dei tenori del gruppo Il Volo. Il cantante ha detto sì a Michelle Bertolini, la modella italo-venezuelana che frequentava da oltre un anno. Il matrimonio era stato reso pubblico dalle due parti lo scorso dicembre e oggi sono state rilasciate le prime immagini della cerimonia sui social media. Per ora, non ci sono molte informazioni disponibili, in particolare sulla location scelta dagli sposi.

Secondo i video pubblicati in rete, sembra che Ignazio e Michelle si siano sposati con una cerimonia civile. Hanno deciso di tenere una celebrazione ristretta e tra gli invitati erano presenti i parenti degli sposi e gli altri due membri de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone. I tre si sono mostrati unici e solidali come sempre e in un video di Instagram, Gianluca e Piero sono visti abbracciare la coppia appena sposata. Dopo aver pronunciato i loro voti, Boschetto e Bertolini sono stati calorosamente applauditi dagli ospiti, che tenevano rose bianche e palloncini nelle loro mani.

Per quanto concerne l’abbigliamento esibito, la sposa ha optato per un vestito creato appositamente per il matrimonio da Elisabetta Garuffi. Naturalmente, la tonalità scelta era il bianco. Il corpetto del vestito, con maniche a tre quarti, presentava un dettaglio in pizzo trasparente. Il motivo in pizzo era ripreso anche nella parte bassa dell’abito, il quale era più corto sul davanti e più lungo sul retro. Il vestito era abbottonato sulla schiena con una serie di bottoncini bianchi. A completare l’outfit, Michelle aveva scelto delle decolleté bianche e un bouquet di fiori bianchi. D’altro canto, Ignazio ha preferito un doppio petto blu con una camicia bianca, evitando la cravatta.