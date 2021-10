Il caldo estremo renderà una parte del mondo inadatta alla vita

Milano, 28 ott. (askanews) – Dall’Europa all’India, dal Medioriente all’Africa è stato un altro anno di temperature record. E se non si agisce contro i cambiamenti climatici i fenomeni atmosferici estremi come le ondate di calore lunghe e intense saranno sempre più frequenti e pericolosi.

Secondo alcuni studi se le cose continuano così fra 30 anni le temperature in alcune zone dell’Africa e del Medio Oriente saranno così alte da rendere impossibile la vita all’esterno.

Con gravi conseguenze su persone e animali.

“Non c’è turismo, non ci sono pesci, non c’è cibo per animali perché quando la temperatura aumenta muore tutto il raccolto”, dice Razak Jabbar, dall’Iraq.

“Il meteo negli Emirati Arabi è sempre diverso: a volte ci sono 45 gradi, a volte 49, a volte arriva a 52. E noi dobbiamo lavorare a prescindere dalla temperatura, quando usciamo noi abbiamo preparato il nostro corpo e la nostra mente per lavorare all’esterno.

Non abbiamo altra scelta se non lavorare nel caldo”.