Il confronto "diretto ed onesto" fra Macron e Musk: "Lavoreremo con Twitter per migliorare le tutele online per i bambini. Elon me lo ha confermato"

In Louisiana è andato in scena secondo quanto riferiscono i media il confronto “diretto ed onesto” fra Emmanuel Macron ed Elon Musk.

Il presidente francese in visita negli Usa ha parlato con il patron Tesla e proprietario di Twitter a New Orleans. Macron ha dunque incontrato Elon Musk nella città che una volta era della Francia ed ha detto: “Ho auto un confronto chiaro e onesto”. Su cosa? Sul tema del monento: un social ancora troppo “scorretto”.

Il confronto fra Macron e Musk

Macron ha sottolineato secondo il resoconto dell’agenzia Bloomberg ripreso dall’Ansa, che Twitter deve fare di più per rispettare le regole europee, accodandosi ai recenti moniti dell’Ue proprio sul social e per il suo proprietario.

“Politiche trasparenti per gli utenti, un significativo rafforzamento della moderazione dei contenuti e tutela della libertà di parola: Twitter deve fare sforzi per soddisfare le regole europee”.

Elon scrive il suo “absolument”

Questi sono stati argomenti e parole di Macron in una serie di tweet. “Lavoreremo con Twitter per migliorare le tutele online per i bambini. Elon Musk me lo ha confermato. Proteggiamo meglio i bambini online!“. La chiosa di Macron è stata in un ultimo cinguettio commentato con un “absolument” (assolutamente) da Elon Musk.