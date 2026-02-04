Il controverso restauro dell'affresco: il volto di Giorgia Meloni sotto i riflettori

Scopri la storia del restauro che ha trasformato un angelo in un volto riconoscibile, suscitando interrogativi sul rispetto e la conservazione dell'arte sacra.

Nella storica basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, un intervento di restauro ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico per le sue implicazioni artistiche e culturali. Un angelo, originariamente raffigurato in un affresco, ha assunto tratti somiglianti a quelli della premier Giorgia Meloni, generando un acceso dibattito sull’integrità del patrimonio artistico italiano.

Il restauro contestato

Il progetto di restauro, realizzato senza la dovuta comunicazione agli enti competenti, ha visto la modifica del volto di un cherubino, che ora ricorda la figura politica. La Soprintendenza di Roma e il Ministero della Cultura sono intervenuti per chiarire la situazione, sottolineando che tale modifica non era stata approvata e che il lavoro doveva limitarsi a mantenere l’integrità dell’opera originale.

Reazioni e polemiche

La notizia ha destato sorpresa e incredulità sia tra i visitatori che tra i membri della diocesi. Un sacerdote della basilica ha raccontato di aver visto il volto dell’angelo prima della sua rimozione e ha confermato l’aumento di turisti accorsi a vedere il dipinto controverso. I gruppi di visitatori, attratti dalla curiosità, hanno creato un movimento inusuale all’interno del luogo di culto, suscitando preoccupazioni circa il rispetto della sacralità del sito.

La posizione del Vicariato e le misure adottate

Il Vicariato di Roma ha preso una posizione chiara, affermando che il restauro era inadeguato e che l’intervento del restauratore non era stato comunicato. Hanno richiesto un ripristino dei tratti originali del volto, evidenziando l’importanza della tutela dei luoghi di culto e della loro funzione spirituale. La comunicazione ufficiale ha ribadito la necessità di rispettare l’iconografia sacra e il contesto storico dell’affresco.

Il ruolo del restauratore

Bruno Valentinetti, l’autore del restauro, è descritto come un restauratore amatoriale e decoratore, non un professionista accreditato. La sua esperienza include lavori decorativi in contesti ecclesiali e non, ma la sua recente modifica ha sollevato interrogativi sulla professionalità e sui criteri adottati. La presenza di una firma sul lavoro ha fatto emergere dubbi sulla supervisione dell’intervento, che avrebbe dovuto essere vigilato da vari livelli, dal parroco alla Soprintendenza.

Implicazioni culturali e politiche

Oltre alla questione artistica, la vicenda ha suscitato un dibattito più ampio sull’uso del patrimonio culturale. La diocesi di Roma ha espresso la volontà di indagare ulteriormente, mentre il Partito Democratico ha chiesto un intervento immediato da parte del ministro della Cultura per garantire il rispetto delle norme sul patrimonio artistico. L’ipotesi di una modifica così evidente e contemporanea pone interrogativi sulla direzione futura del restauro dei beni culturali in Italia.

La basilica di San Lorenzo in Lucina, con una storia che risale al IV secolo, rappresenta non solo un luogo di culto, ma anche un simbolo della politica italiana, essendo stata a lungo associata a figure di spicco come Giulio Andreotti. La controversia attuale sottolinea l’importanza di preservare l’autenticità delle opere d’arte e di evitare alterazioni che possano compromettere la loro integrità e significato storico.