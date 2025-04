Il contesto del decreto sicurezza

Il recente decreto sicurezza ha sollevato un acceso dibattito in Italia, con 257 giuspubblicisti che hanno lanciato un appello pubblico per evidenziare le sue potenziali violazioni delle prerogative costituzionali. Questo documento, che mira a reprimere il dissenso e a comprimere diritti fondamentali, è considerato un tassello pericoloso in una democrazia.

Gli esperti avvertono che l’adozione di misure così drastiche potrebbe minare le basi stesse della libertà e della giustizia nel paese.

Le critiche al decreto

I firmatari dell’appello sottolineano che il decreto non solo aumenta le sanzioni penali in modo irragionevole, ma lo fa anche attraverso un uso eccessivo della decretazione d’urgenza. Questo approccio, secondo i giuspubblicisti, è inadeguato e rischia di compromettere numerosi principi costituzionali. Tra questi, il principio di uguaglianza, che non permette di equiparare i centri di trattenimento per stranieri extracomunitari al carcere, né di confondere la resistenza passiva con atti di rivolta.

Le preoccupazioni sulla libertà personale

Un altro punto critico sollevato riguarda il cosiddetto daspo urbano, che consente al questore di equiparare condannati e denunciati, violando così l’articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale. Inoltre, la previsione che autorizza la polizia a portare armi diverse da quelle di ordinanza e anche fuori servizio è vista come un ulteriore passo verso una maggiore repressione. Queste misure, secondo i giuspubblicisti, non solo minano la fiducia nelle istituzioni, ma creano anche un clima di paura e insicurezza tra i cittadini.

La vaghezza delle disposizioni

Le disposizioni del decreto-legge, che aggravano la repressione penale degli illeciti durante le manifestazioni pubbliche, sono criticate per la loro vaghezza. Questa mancanza di chiarezza contrasta con il principio di tipicità delle condotte penalmente rilevanti e viola la protezione costituzionale accordata alla libertà di riunione. I giuspubblicisti avvertono che tali misure non solo limitano il diritto di espressione, ma pongono anche interrogativi sulla legittimità delle azioni delle forze dell’ordine in contesti di protesta.

Un futuro incerto per i diritti civili

In conclusione, il decreto sicurezza rappresenta una torsione securitaria che pone l’accento sull’ordine pubblico e sulla repressione, piuttosto che sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali. Le preoccupazioni espresse dai giuspubblicisti non possono essere ignorate, poiché riflettono un crescente timore per la direzione che sta prendendo la legislazione italiana in materia di sicurezza e diritti civili. È fondamentale che la società civile e le istituzioni mantengano alta l’attenzione su queste questioni, per garantire che i principi democratici siano rispettati e tutelati.