Il protocollo vaticano e il rispetto del lutto

In occasioni di lutto nazionale e commemorazioni solenni, il protocollo di abbigliamento assume un’importanza fondamentale. I leader mondiali, sovrani e first lady si uniscono in un gesto di rispetto, indossando abiti che riflettono la gravità del momento. Recentemente, durante un evento di grande rilevanza, il nero è stato il colore predominante, simbolo di sobrietà e rispetto.

Le donne hanno seguito indicazioni precise: maniche lunghe, ginocchia coperte e tacchi non alti, in linea con le tradizioni vaticane.

Le scelte di stile delle donne di Stato

Le donne presenti hanno dimostrato una grande attenzione al dress code. La regina Letizia di Spagna, la principessa Charlène di Monaco e la regina Mathilde del Belgio hanno optato per abiti eleganti e sobri, rispettando le tradizioni. Anche Rania di Giordania e Mette-Marit di Norvegia hanno indossato veli neri, un gesto che sottolinea l’importanza della cultura e della religione in tali occasioni. Laura Mattarella, figlia del presidente della Repubblica, ha scelto un look sobrio ma chic, mentre Jill Biden e Melania Trump hanno mantenuto il loro stile personale, pur rispettando le regole del protocollo.

Gli uomini e il dress code formale

Per gli uomini, il dress code era altrettanto rigoroso. Un abito nero o scuro con cravatta nera e camicia bianca era l’indicazione generale. Tuttavia, alcuni leader hanno optato per scelte più audaci. Il principe William ha indossato un abito blu, mentre Donald Trump e Mario Draghi hanno mantenuto il blu come colore principale. Un’eccezione notevole è stata quella di Volodymyr Zelensky, che ha abbandonato il suo consueto abbigliamento militare per una giacca nera, un gesto che ha colpito per la sua sobrietà e rispetto.

Un tocco di modernità: occhiali da sole e accessori

Un elemento curioso emerso durante l’evento è stato l’uso degli occhiali da sole, indossati da molti cardinali. Sebbene non fosse previsto dal protocollo, questo accessorio ha aggiunto un tocco di modernità e praticità, dimostrando che anche in momenti di solennità, c’è spazio per l’individualità. Gli occhiali da sole, in questo contesto, hanno rappresentato una necessità più che una scelta stilistica, evidenziando come la moda possa adattarsi anche alle circostanze più serie.