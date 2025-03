La sfilata degli uomini: un evento da non perdere

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha preso il via con una sfilata che ha catturato l’attenzione del pubblico. Intitolata “Fascino intramontabile”, la passerella ha visto protagonisti diversi cavalieri, ognuno con il proprio stile e la propria personalità. Pierpaolo, il primo a sfilare, ha scelto di mostrarsi in forma, esibendosi in un workout che ha lasciato le dame senza parole. La sua scelta di togliersi la maglia ha sicuramente acceso gli animi e attirato l’attenzione.

Giuseppe e la sfida a Gianni Sperti

Subito dopo, Giuseppe ha portato un tocco di spettacolo con una danza ispirata a Elvis, sfidando apertamente l’opinionista Gianni Sperti a replicare la sua esibizione. Questo momento di confronto ha suscitato risate e