Josè Sebastiani, 15 anni, figlio del conduttore televisivo Amadeus e della showgirl Giovanna Civitillo, lascia le giovanili dell’Inter e approda nell’Under 16 dell’Udinese. Molta la gioia di Pierpaolo Marino, ex direttore tecnico della squadra friulana e grande amico di Amadeus.

L’arrivo di Josè Sebastiani all’Udinese

“Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese. Giorno da ricordare!”.

L’avellinese, direttore generale dell’Udinese dal 1999 al 2004 e poi direttore tecnico dal 2019 al 2023, ha commentato così la trattativa, paragonando Sebastiani a Stefano Tacconi che dall’Avellino, di cui Marino era dirigente, arrivò nella Juventus e poi in Nazionale.

Dall’Inter all’Udinese

Il giovanissimo portiere, nonostante la passione sfrenata per i nerazzurri come il papà, ha lasciato le giovanili dell’Inter per approdare nella società friulana. Nato il 18 gennaio del 2009 lascia i nerazzurri dopo aver giocato nell’Under 14 e Under 15.

Il successo di José Sebastiani

C’è grande curiosità attorno al nuovo portiere dell’Udinese, che in questi ultimi anni ha acquisito grande popolarità al Festival di Sanremo condotto dal papà.

Il figlio di Amadeus oltre ad avere molto seguito sui social, 231mila follower, è stato anche conduttore di un podcast nell’ultima edizione dell’Eurovision. Un progetto che ha raccontato, direttamente dal luogo, il lato top secret dell’evento musicale.