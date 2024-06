A partire dalla stagione televisiva 2024/2025, Amadeus debutterà sul Nove con ben tre format. Nelle ultime ore è stato svelato qual è il terzo programma che condurrà, oltre a I Soliti Ignoti e La corrida.

Amadeus: svelato il terzo programma che condurrà sul Nove

Come sappiamo ormai da qualche tempo, Amadeus ha accettato di lasciare la Rai per trasferirsi sul Nove. Per il momento, il conduttore ha un contratto di quattro anni con WBD, che lo vedrà condurre tre trasmissioni nel corso della stagione tv 2024/2025. Nel primo comunicato stampa diffuso dalla Rete si chiarisce che uno sarà in access prime time, mentre due in prime time. Nella prima fascia oraria saranno trasmessi I Soliti Ignoti e La corrida, mentre il terzo programma è stato svelato proprio nelle ultime ore.

Amadeus sul Nove: parla Laura Carafoli

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Laura Carafoli di WBD ha dichiarato:

“Marina Donato è entusiasta di Amadeus, La Corrida si svolgerà in un’arena e sarà in diretta da fine ottobre. Il terzo programma sarà dedicato alla musica, ma no, non sarà X Factor”.

Pertanto, il terzo format sarà musicale, ma si esclude X Factor. Non abbiamo una ufficialità sul nome del format, ma qualche ipotesi possiamo comunque farla.

Amadeus: il terzo programma è musicale, ma non è X Factor

Ad essere onesti, il fatto che il terzo programma di Amadeus si occupi di musica non stupisce nessuno. D’altronde, Sanremo a parte, Sebastiani non ha mai nascosto la sua immensa passione per questo campo. Ma come sarà il format? Potrebbe essere un talent in stile Music Farm, oppure simile ad Ora o mai più, o ancora sulla stessa linea di The Voice. Al momento, non ci sono certezze se non che sarà dedicato alla musica.