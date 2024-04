Josè Sebastiani, che i fan hanno visto crescere durante i cinque Festival di Sanremo condotto da Amadeus, ha deciso di sostenere suo padre anche in questo difficile momento. Il post del ragazzo dopo l’addio del genitore alla Rai non è sfuggito ai fan.

Josè sostiene il padre Amadeus dopo l’addio alla Rai

Con un video condiviso su Instagram, Amadeus ha annunciato l’addio alla Rai. Il conduttore, dopo ben 24 anni di onorato servizio, ha deciso di lasciare il servizio pubblico. A suo dire, ha bisogno di nuovi stimoli, anche se i più maliziosi parlano di contratto da urlo con Discovery. A prescindere dal chiacchiericcio, Ama può contare sul sostegno di suo figlio Josè Sebastiani.

Il gesto di Josè Sebastiani non sfugge

“Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. (…) Non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile“, ha annunciato Amadeus. Josè, per sostenere il padre, ha condiviso su Instagram il filmato con cui annuncia l’addio alla Rai.

Josè: good vibes al padre Amadeus

Josè non ha solo condiviso il video di suo padre, ma ha aggiunto tre quadrifogli, simbolo per eccellenza della fortuna. Il giovane Sebastiani è pronto a sostenere suo padre anche in questa nuova avventura. Se su Discovery o altrove non importa, lui sarà comunque al suo fianco.