Dopo l’addio di Amadeus, in Rai c’è un gran trambusto. I vertici della televisione di Stato sono chiamati a scegliere un degno sostituto di Sebastiani e non è facile. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Viale Mazzini sta pensando di rimpiazzarlo con due colleghi: Stefano De Martino e Carlo Conti.

Rai: Amadeus sostituto da Stefano De Martino e Carlo Conti

Ormai è ufficiale: Amadeus ha detto addio alla Rai. Sebastiani, dopo aver annunciato ai vertici di Viale Mazzini di non aver intenzione di rinnovare il contratto, si è messo a nudo con i fan. Via social, ha rivelato di aver preso questa decisione perché ha bisogno di nuovi stimoli, ma non ha svelato in quale altra Rete lo vedremo. Secondo i beninformati si tratta di Discovery, ma ancora non abbiamo conferme. Nel frattempo, sono spuntati i sostituti di Ama: Stefano De Martino e Carlo Conti.

Rai: De Martino e Conti si dividono i programmi di Amadeus

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela, la Rai ha scelto di sostituire Amadeus con due colleghi molto apprezzati: Stefano De Martino e Carlo Conti. Il primo, sostenuto dal Direttore generale Giampaolo Rossi, prenderà il timone di Affari tuoi, mentre l’altro quello del Festival di Sanremo 2025.

Rai: De Martino e Conti riusciranno a sostituire Amadeus?

E’ bene sottolineare che, per il momento, la Rai non ha annunciato il passaggio del testimone da Amadeus a De Martino e Conti. Una domanda, però, sorge spontanea: Stefano e Carlo riusciranno a non far sentire la mancanza di Sebastiani? Ad essere onesti, sarà molto, molto difficile.