Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa, è indagato per violenza sessuale. Nei suoi pezzi parlava di droga e di violenza, facendo molto discutere.

Il figlio di La Russa accusato di stupro: cantava “Fanc**o la tua donna”

Leonardo Apache, figlio di Ignazio La Russa, è indagato per violenza sessuale. Una ragazza di 22 anni ha presentato denuncia contro di lui. “Sono stata drogata e violentata. Ero a casa La Russa, in stanza entrò Ignazio e quando mi vide se ne andò subito chiudendo la porta” ha dichiarato la giovane. La difesa punta sul fatto che non ci sia stata “nessuna costrizione“. Leonardo Apache ha 19 anni ed è un aspirante rapper. “Fanc**o la tua donna” è solo una delle frasi di un testo di una canzone che sta facendo molto discutere.

Leonardo Apache La Russa: chi è?

Leonardo Apache è il terzo figlio di Ignazio La Russa, presidente del Senato. Come i due fratelli, Geronimo e Lorenzo Cochis, porta un nome in omaggio ai nativi americani, per via della passione del padre. Ha anche un nome d’arte, Larus, in quanto è un aspirante rapper. Nel 2019 ha pubblicato un video con Apo Way, un brano dal titolo “Sottovalutati” in cui ripeteva più volte “sono tutto fatto“. Il testo del brano aveva fatto infuriare il padre Ignazio, che aveva commentato in modo molto duro. “Se lo acchiappo con la droga, lo ammazzo” erano state le sue parole.